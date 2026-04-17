Çok Güçlü İşlemcili Telefon Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

OPPO Find X9 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 Ultra Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

OPPO Find X9 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PMA110 model numarasına sahip olan OPPO Find X9 Ultra, Geekbench testine girdi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 2 bin 209 puan, çoklu çekirdek testinde 8 bin 447 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi nedeniyle telefonun çok daha yüksek puan alması gerekiyordu. Cihazın yazılım ve donanım optimizasyonları tamamlandığında beklenen yüksek puanlara ulaşılacaktır. Dolayısıyla bu düşük puanların, telefonun gerçek gücünü yansıtmadığını belirtelim.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde 2000 üzeri bir puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Geekbench'te çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin video düzenlemek, 3D modelleme yapmak veya oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ön Kamera: 50 MP

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. İşlemcinin 4.6 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun ve video düzenleme gibi ağır işlerde, 3.62 GHz hızındaki altı çekirdeği ise internette gezinme ve video izleme gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu çalışma yapısı, telefonun pil ömrüne olumlu kaktı sağlıyor.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu işlemci, 6 nm veya 12 nm gibi işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Öyle ki Snapdragon 8 Elite Gen 5, yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip olan Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu güçlü işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 serisi ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere pek çok modelde tercih edilmişti. Bu arada Find X8 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekranda 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda da 2.500 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Find X9 Ultra'nın ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni telefonu Find X9 Ultra, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgil herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra'nın Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 95 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9 Ultra'nın birçok bakımdan en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde telefonun Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve en iyi grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Telefonun ayrıca çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini belirteyim. Bunların yanı sıra telefon uzun pil ömrüne de sahip olacak. Bu bence çok önemli bir avantaj çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak telefon kullanımını olumsuz etkiliyor. Cihaz ayrıca kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf ettirecek.