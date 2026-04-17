İki Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Sevilen Futbol Oyunu da Dahil

Steam'de her hafta çeşitli ücretsiz oyun kampanyaları başlıyor. Bu kampanyalardan bazıları oyunları sonsuza kadar ücretsiz oynamanıza imkân tanırken bazıları da sadece belirli bir süreliğine bedava erişim izni veriyor. Bu hafta oynaması ücretsiz olan iki oyun ise ikinci kategoriye giriyor. Yani bu oyunlara sahip olmayacaksınız ama hiçbir ücret ödemeden deneyebileceksiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oynanabilir Hâle Geldi?

Steam'de oynaması ücretsiz oyunların arasına Football Manager 26 ve Task Time da dahil oldu. Ancak diğer ücretsiz oynanabilen oyunlardan farklı olarak bunlar sadece kısa süreliğine erişime açık. Belirli bir sürenin ardından yeniden ücretli olacak. Örneğin Football Manager 26'yı oynamak için 20 Nisan 2026 tarihine kadar zamanınız olsa da Task Time 18 Nisan 2026 saat 21.30'da ücretsiz erişime kapanacak.

Bu arada Football Manager 26 normalde 49.99 dolar yani güncel kurla 2 bin 242 TL'ye satılıyor. Task Time ise bundan çok daha düşük fiyat olan 4.49 dolara (201 TL) satılıyor. Eğer oyunu ücretsizken dener ve size sunduğu genel deneyimden memnun kalırsanız bu iki oyunu satın alıp dilediğiniz zaman oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Steam'de Oyunlar Neden Ücretsiz Görünmüyor?

Oyunları oynamak için son tarih geçmiştir.

Steam'in mobil uygulamasını kullanıyorsunuzdur.

Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz olan oyunlar eğer bedava olarak alınabilir durumda görünmüyorsa bunun iki temel sebebi bulunuyor. Bunlardan ilki, oyuna ücretsiz erişmek için verilen süre sona ermiştir. Bu oyun için başlatılan kampanya sadece belirli süre zarfında oyunu oynamanıza imkân tanıdığı için süre dolduktan sonra erişiminizi kaybedersiniz. Sizin yaşadığınız durum da bundan kaynaklı olabilir.

İkinci ihtimal, Steam'in mobil uygulamasını kullanmak. Bu sürümde oyunun ücretsiz olarak oynanabildiğine dair bir ifade görürsünüz ancak ücretsiz oynama seçeneği yer almaz. Oyunu oynamaya başlamak için Steam'in PC sürümünü ya da masaüstü web sürümünü kullanın. "Oyunu Oyna" seçeneğini ancak bu şekilde görebilirsiniz.

Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Sports Interactive

Tür: Simülasyon, spor ve strateji

Football Manager 26, futbol oyunları arasında yer alıyor. Oyunda bir menajersiniz. Transferlerden, taktiklerden ve çok daha fazlasından siz sorumlusunuz. Oyunun ne yönde ilerleyeceğini belirleyecek kişi sizsiniz. Serinin diğer çoğu oyunundan farklı olarak maçı sadece izlemekle sınırlı kalmamanız için çok daha gelişmiş bir oyun deneyimi sunmaya başlayan bu oyunda daha gelişmiş animasyonlar ve gerçekçi oyuncu hareketleri bulunuyor. Gerçekçi bir futbol deneyimi isteyenler için ideal bir seçenek.

Task Time Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: ReadGraves

Tür: Fizik tabanlı, parti, çok oyunculu

Task Time, toplamda 8 kişiye kadar oynayabileyeceğiniz bir oyun. Oyunda kurallar sürekli değişiyor, görevler farklılık gösteriyor, çok karışık ama eğlenceli bir fizik sistemi mevcut. Fall Guys'ın türe getirdiği eğlenceli oynanışı biraz daha zenginleştiriyor. Her turda size yeni görev veriliyor. Oyunda koşuyor, nesneleri kapıyor, rakiplerinizi itiyorsunuz. Hatta bazen de sadece hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Steam'de başlayan bu ücretsiz oyun kampanyasında Football Manager 26'yı oynamanın kesinlikle keyfini çıkaracağım. Futbol odaklı oyunları sevenlerin de benim gibi bu hafta sonunu Football Manager 26 ile geçireceğini düşünüyorum. Bu arada her ne kadar Task Time benlik bir oyun olmasa da onu da deneyecek kişiler olacaktır.