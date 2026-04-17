Daha Tanıtılmayan Performans Canavarının Kutu Açılışı Yapıldı (Video)

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9s'in kutu açılış videosu paylaşıldı. Bununla birlikte elefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9s'in Kutu Açılış Videosu Nasıl İzlenir?

Find X9s'in kutu açılış videosu, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayınlandı. Videoda telefonun turuncu renk seçeneğine sahip sürümü yer alıyor. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

🚨 Exclusive Breaking



‼️ First ever

OPPO Find X9s (🟠 Energetic orange)

Global 🌎 | India 🇮🇳 variant unboxing #OPPOFindX9s — Tech_Voyager⚓ (@rajAnoop_) April 14, 2026

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ön kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya : 7.025 mAh

: 7.025 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Find X8s'te 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Find X8s'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1600 nit veya üzeri bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmayacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED ekran çok canlı renklere sahip.

OPPO Find X9s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9s gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve hatta daha verimli bir şekilde çalışıyor. Bu işlemci daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Find X8s modelinde ise Dimensity 9400+ yer alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X9s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Find X9s'in ön yüzeyinde selfie çekmek ve görüntülü görüşme gibi işlemler için 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8s modelinde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9s, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımal birlikte telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find X8s, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X9s'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Find X9s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro 84 bin 999 TL'ye satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X9s'in Find X9 Pro'dan biraz daha uygun fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Buna göre yeni telefon 78 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle OPPO Find X9s'in tasarımını çok sevdim. Bence turuncu renk, telefonun etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Bu arada telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim.

Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacağını da belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip bir telefona geçtiğimde aradaki farkı net bir şekilde hissetmiştim. Bunların yanı sıra yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi ise kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacak.