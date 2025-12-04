İptal Edilen Legacy of Kain Oyunu Ortaya Çıktı

Sil baştan alınması planlanan Legacy of Kain oyunu, Eidos Montreal'in Embracer Group tarafından satın alımı öncesinde iptal edildiği ortaya çıktı. Geliştirilme sürecinde hayli aşama kaydedilmiş olsa da gün yüzü görememiş. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Legacy of Kain Sil Baştan Yapımı Hayal Oldu

Uncharted serisi ile tanıdığımız Amy Hennig tarafından yönetilen Legacy of Kain: Soul Reaver ve doğrudan devam oyunu olan Soul Reaver 2, 1999 ve 2001 yıllarında satışa sunulmuştu. Aradan geçen yirmi yıldan fazla bir zamanın ardından, geçtiğimiz yılın Aralık ayında oyuncular ile buluşan Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered'la büyük bir geri dönüşe imza atılmıştı. Bu, oyuncular arasında serinin geri dönüşünün işareti olarak sayılmıştı. Aslında gerçekten de öyle olacakmış, ama ne yazık ki iptal edilmiş.

İlk olarak eski Eidos Montreal çalışanlarının özgeçmişlerinde ortaya çıkan ve varolan vampir fikri mülkiyetini diriltmeye odaklı 'Dark Fantasy ARPG' projesi, yakın mesafeli çatışmalar ve parkur tasarımı içeriyormuş. Söz konusu detaylar, haliyle birçok söylentiyi de beraberinde getirdi. Insider Gaming ise bunun geçmişte iptal edilen Legacy of Kain sil baştan yapımı olduğunu teyit etti.

Verilen bilgilere bakılırsa, proje üzerindeki çalışmalar bir yıl devam etmiş. Bu süreçte temel seviyede prototip dahi hazırlanmış. Ne var ki sonrasında, Embracer Group satın alımı öncesinde, geri adım atılmış ve fikri mülkiyet Crystal Dynamics stüdyosuna geri gönderilmiş. Halihazırda neyin planlandığına dair bir bilgi bulunmuyor olup, seri yeniden sessizliğe gömülmüş gibi görünüyor.

Eidos Montreal'in son yıllarda birçok projesi iptal edilmişti. Ayrıca ekibin zaman zaman başka projelere dışarıdan destek vermek zorunda kalmıştı. Bununla birlikte, 2019 yılından bu yana üzerinde çalışılan büyük bütçeli proje ile ilgili beklentilerin de fazlasıyla karşılık olduğu söylenebilir. Hem genel tablo ve hem de sil baştan yapım Legacy of Kain projesinin mutlu sona ulaşamaması, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Peki siz bu iptal edilen sil baştan yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Modern zamana uyarlanmış bir Legacy of Kain oyunu görmeyi ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle ve diğer takipçilerimiz ile paylaşmayı ihmal etmeyin.