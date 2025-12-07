İptal Edilen The Lord of the Rings Oyunu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, Eidos Montreal'in iptal edilen Legacy of Kain sil baştan yapımı ortaya çıkmıştı. Üzerinden fazlaca bir zaman geçmeden, aynı stüdyonun iptal edilen The Lord of the Rings oyunu da gün yüzüne çıktı. Resmen duyurulmadığı veya sızdırılmadığı için, haliyle de bu zamana kadar gizli kaldı.

Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülen The Lord of the Rings Oyunu

Bildiğiniz gibi Kanada merkezli stüdyo, zorlu bir dönemden geçmeye ve bu bağlamda da işten çıkartmalar yaşanmaya devam ediyor. Mesela bu yılın Mart iki safhadan oluşan işten çıkartma dalgasında yetmiş beş çalışan ile yollar ayrılmıştı. Benzer bir durum da geçtiğimiz hafta yaşanmıştı. Bunların bir etkisi olarak pek çok proje de gün yüzü göremeden iptal ediliyor. İşten çıkartılan çalışanların özgeçmişlerinde de üzerinde çalıştıkları projeler ortaya çıkıyor. Söz konusu The Lord of the Rings de bu listede yer alıyor.

Tom Henderson tarafından aktarılana göre iptal edilen oyun, kart oyunu yapısında ve hikaye odaklı olacakmış. Telltale Games stüdyosunun oyunlarında kullandığı anlatım tarzından esintiler barındırıyor olup, seçim anları da içerecekmiş. Bu da, oyunu sadece bir kart oyunu olmaktan öteye taşınacağı anlamına geliyor. Ne var ki erken bir safhadayken iptal edilmiş. Savvy Group tarafından satın alınma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Embracer Group şirketinin yeniden yapılanmaya gittiği sürecin bunda etkisinin büyük olduğu söyleniyor.

Daha sonradan bu proje bir kez daha gündeme gelir mi bilinmez, ama Middle-earth evrenine hayran olan oyuncular için can sıkıcı bir gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz. Proje iptalleri aslında uzun zamandır oyun dünyasında can sıkan bir durum olmaya devam ediyor. Bunda elbette uzun bir zamana yayılan ve halen devam eden işten çıkartma dalgalarının bir sonucu diyebiliriz. Görünüşe göre gelecekte de devam edecek ve bu da daha pek çok iptal haberi ile karşılaşacağımızın işareti diyebiliriz.