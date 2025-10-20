Bütçe Dostu Amiral Gemisi Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası

iQOO, büyük bir merakla beklenen akıllı telefonunu tanıttı. Qualcomm'un en güçlü işlemcisiyle birlikte gelen iQOO 15, büyük avantaj sunan yüksek yenileme hızı, yüksek batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bu özelliklere rağmen oldukça uygun bir fiyat sunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

iQOO 15 Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,85 inç

6,85 inç Ekran teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3168

1440 x 3168 Yenileme hızı: 144Hz

144Hz Maksimum parlaklık: 6000 nit

6000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

12 GB, 16 GB LPDDR5X Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 İşletim sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6.0

Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 Ön kamera: 32 megapiksel (f/2.2)

32 megapiksel (f/2.2) Arka kamera: 50 megapiksel (f/1.88) ana kamera, 50 megapiksel (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel (f/2.65) periskop telefoto kamera

50 megapiksel (f/1.88) ana kamera, 50 megapiksel (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel (f/2.65) periskop telefoto kamera Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı şarj desteği: 100W kablolu, 40W kablosuz

100W kablolu, 40W kablosuz Bağlantı/Diğer: Çift SIM, Type-C, Bluetooth 6.0

Çift SIM, Type-C, Bluetooth 6.0 Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikası

6,85 inç büyüklüğünde bir ekranı olan iQOO 15, LTPO AMOLED ekranda 1440 x 3168 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık seviyesi, yoğun gün ışığı altında bile telefonunuzun ekranını net bir şekilde görmenize olanak tanıyor.

Telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden gücünü alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO 13'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 ile birlikte gelen telefon, ayrıca çift SIM desteği, Type-C, Bluetooth 6.0 desteği de sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kameranın yer aldığını belirtelim.

Cihaz, 7000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 100W hızlı şarj desteği ve 40W kablosuz şarj desteği yer alıyor. Bununla birlikte IP68 ve IP69 sertifikasına sahip. Bu da cihazın belirli bir seviyeye kadar toza ve suya karşı dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor.

iQOO 15 Fiyatı