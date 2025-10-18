24 GB RAM'e Sahip Oyun Telefonu Tanıtıldı! 120W Hızlı Şarj ve Dahası
RedMagic 11 Pro+ tanıtıldı. Dev bataryaya sahip olan telefon, çok güçlü bir donanımla beraber geliyor. İşte cihaza dair merak edilen tüm detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- RedMagic 11 Pro+ için 5699 yuan (33 bin 419 TL) başlangıç fiyatı belirlendi.
- Telefon, 7500 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği sunuyor.
- Cihaz, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneği ile geliyor.
Heyecanla beklenen RedMagic 11 Pro+ tanıtıldı. Bununla beraber oyuncu telefonunun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Son derece göz alıcı bir tasarımla birlikte gelen cihaz, oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek güçlü işlemci, dev batarya ve çok daha fazlasını kullanıcılarla buluşturuyor.
RedMagic 11 Pro+ Özellikleri
- Ekran büyüklüğü: 6,85 inç
- Ekran teknolojisi: OLED
- Ekran çözünürlüğü: 1.5K
- Yenileme hızı: 144Hz
- Maksimum parlaklık: 2000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T
- Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1
- Güvenlik: Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörü
- Ağırlık: 230 gram
- İşletim sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11
- Ön kamera: 16 megapiksel
- Arka kamera: 50 megapiksel (f/1.88) ana kamera ve 50 megapiksel (f/2.2) ultra geniş açılı arka kamera
- Batarya kapasitesi: 7500 mAh
- Hızlı şarj desteği: 120W
- Boyutlar: 163.82 x 76.54 x 8.9 mm
- Bağlantı/Diğer: Çift SIM, Bluetooth 6.0, Type-C, NFC desteği
RedMagic 11 Pro+, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekranda 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı özellikle oyun oynarken ihtiyacınız olan akıcı deneyimi elde etmenize imkânı tanıyor. Bu aynı zamanda diğer oyunculara karşı önemli bir avantaj elde etmenizi sağlıyor.
Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi ve iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Aynı işlemcinin RedMagic 11 Pro'da da kullanıldığını belirtelim.
Telefon, 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5T RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor. Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, 230 gram ağırlığında.
Cihazın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera yer alıyor. Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut.
Telefon, 7500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 120W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu sayede dev batarya çok kısa süre içinde şarj edilebiliyor. 163.82 x 76.54 x 8.9 mm boyutlarına sahip RedMagic 11 Pro+ ayrıca çift SIM, Bluetooth 6.0, Type-C, NFC desteği sağlıyor.
RedMagic 11 Pro+ Fiyatı
- Siyah (12 GB RAM ve 256 GB Depolama): 5699 yuan (33 bin 419 TL)
- Şeffaf siyah (12 GB RAM ve 256 GB depolama): 5699 yuan (33 bin 419 TL)
- Şeffaf siyah ve şeffaf gümüş (16 GB RAM + 512 GB depolama): 6499 yuan (38 bin 111 TL)
- Şeffaf gümüş (16 GB RAM ve 1 TB depolama): 6999 yuan (41 bin 43 TL)
- 24 GB RAM ve 1 TB depolama: 7999 yuan (46 bin 907 TL)