24 GB RAM'e Sahip Oyun Telefonu Tanıtıldı! 120W Hızlı Şarj ve Dahası

Heyecanla beklenen RedMagic 11 Pro+ tanıtıldı. Bununla beraber oyuncu telefonunun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Son derece göz alıcı bir tasarımla birlikte gelen cihaz, oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek güçlü işlemci, dev batarya ve çok daha fazlasını kullanıcılarla buluşturuyor.

RedMagic 11 Pro+ Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,85 inç

6,85 inç Ekran teknolojisi: OLED

OLED Ekran çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Yenileme hızı: 144Hz

144Hz Maksimum parlaklık: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 Güvenlik: Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörü

Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörü Ağırlık: 230 gram

230 gram İşletim sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11

Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 Ön kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Arka kamera: 50 megapiksel (f/1.88) ana kamera ve 50 megapiksel (f/2.2) ultra geniş açılı arka kamera

50 megapiksel (f/1.88) ana kamera ve 50 megapiksel (f/2.2) ultra geniş açılı arka kamera Batarya kapasitesi: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı şarj desteği: 120W

120W Boyutlar: 163.82 x 76.54 x 8.9 mm

163.82 x 76.54 x 8.9 mm Bağlantı/Diğer: Çift SIM, Bluetooth 6.0, Type-C, NFC desteği

RedMagic 11 Pro+, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekranda 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı özellikle oyun oynarken ihtiyacınız olan akıcı deneyimi elde etmenize imkânı tanıyor. Bu aynı zamanda diğer oyunculara karşı önemli bir avantaj elde etmenizi sağlıyor.

Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi ve iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Aynı işlemcinin RedMagic 11 Pro'da da kullanıldığını belirtelim.

Telefon, 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5T RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor. Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, 230 gram ağırlığında.

Cihazın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera yer alıyor. Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut.

Telefon, 7500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 120W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu sayede dev batarya çok kısa süre içinde şarj edilebiliyor. 163.82 x 76.54 x 8.9 mm boyutlarına sahip RedMagic 11 Pro+ ayrıca çift SIM, Bluetooth 6.0, Type-C, NFC desteği sağlıyor.

RedMagic 11 Pro+ Fiyatı