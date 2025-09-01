iQOO 15’in Özellikleri Sızdırıldı: Güçlü İşlemci, 2K Ekran, 7.000 mAh, Batarya ve Fazlası

Çinli akıllı telefon üreticisi iQOO, ekim ayında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili yeni amiral gemisi iQOO 15’i tanıtmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre telefon güçlü donanımı ve büyük bataryasıyla dikkatleri üzerine çekecek. İşte iQOO 15 özellikleri!

iQOO 15, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile Geliyor

Bir süredir işlemci isimlendirmesinde hepimize kafa karışıklığı yaşatan Qualcomm'un bir sonraki amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. Bunun kullanan ilk telefonlardan biri de iQOO 15 olacak. Weibo’da paylaşılan bilgilere göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) kullanılacak.

Telefon aynı zamanda 2K çözünürlüğe sahip 6,8 inç Samsung AMOLED ekran ile gelecek. iQOO 15, 7.000 mAh kapasiteli dev bir bataryadan güç alacak ve 100W hızlı şarj ile kablosuz şarj desteği sunacak. Birden fazla RAM ve depolama seçeneği sunan model maksimum 16 GB RAM + 1 TB depolama seçeneğine sahip olacak.

Kamera tarafında ise her biri 50 megapiksel olan üçlü bir dizilim bizleri karşılayacak. Ana kamera 1/1.5 inç sensör boyutuna sahip olacak. Sistemde ayrıca periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Diğer öne çıkan özellikler arasında ultrasonik parmak izi okuyucu, çift hoparlör ve oyun performansını artıran özel bir çip dikkat çekiyor.

Aslında bu üç telefondan oluşan bir seri olacak. Ekim ayında tanıtılacak iQOO 15'ten sonra 2026’nın ikinci çeyreğinde iQOO 15 Mini ve iQOO 15 Ultra da tanıtılacak. iQOO her ne kadar ülkemizde çok popüler bir marka olmasa da bilinmeyen bir üretici değil. OPPO, Tıpkı vivo, realme ve OnePlus'ta olduğu gibi BBK Electronics, iQOO'nun da sahibi.

Yani iQOO 15'in ülkemizde satışa çıkması şimdilik beklenmese de bu imkansız değil. Fiyatı ise şimdilik belirsiz. Ancak iQOO telefonların tıpkı realme ve Redmi telefonlar gibi uygun fiyatlı olduğunu belirtmekte fayda var.