Xiaomi 16 Serisinin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! Çok Yakında Geliyor

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 15 serisini satışa sunan Xiaomi, yeni seriyi tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 16 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre dünyanın en güçlü işlemcisine sahip telefonlar çok yakında tanıtılacak.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 16 serisinin 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonların telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Xiaomi 15 serisi 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Xiaomi 15 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 16 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Xiaomi 15'te 6,36 inç ekran büyüklüğü ve 1200 x 2670 piksel çözünürlük, Xiaomi 15 Pro'da ise 6,73 inç ekran büyüklüğü ve 1440 x 3200 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Xiaomi 16 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde makro fotoğraf özelliğini destekleyen periskop telefoto kamera bulunacak.

Telefonun ön yüzeyinde yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özelliğine sahip kamera yer alacak. Bu gelişmiş kamera sistemi sayesinde hem videolarda hem de fotoğraflarda çok kaliteli görüntüler elde edilecek. 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Xiaomi 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 16'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile birlikte gelecek telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.