144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Yolda! İşlemcisi Aşırı Güçlü

iQOO'nun yeni amiral gemisi telefonunun ne zaman tanıtılacağı açıklandı. Bununla birlikte merakla beklenen iQOO 15 için geri sayım resmen başladı. Cihazın çok yakın bir zaman içinde tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu sayede telefonun hâlihazırda bilinen özelliklerinin haricinde daha pek çok özellik açıklığa kavuşacak.

iQOO 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15'in 20 Ekim'de tanıtılacağı belirtildi. iQOO tarafından doğrulanan tanıtım tarihine sadece birkaç gün kaldı ve o gün geldiğinde tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazanacak. Bu arada etkinlikte iQOO Pad 5e, iQOO Watch GT 2 ve iQOO TWS 5'in de tanıtacağı belirtiliyor.

iQOO 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Çözünürlük: 2K

2K Maksimum Parlaklık: 2.600 nit

2.600 nit Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Batarya Kapasitesi: 7000 mAh (Söylenti)

7000 mAh (Söylenti) Hızlı Şarj Desteği: 100W (Söylenti)

100W (Söylenti) Diğer Özellikler: Ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörü, IP68 ve IP69 sertifikaları

Paylaşılan bilgilere göre 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak iQOO 15, AMOLED ekranda 2K çözünürlük, 2.600 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan iQOO Neo 10'un 6,78 inç inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu ve AMOLED ekranda 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunduğunu da belirtelim.

Telefon, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide ise iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO Neo 10'da ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihaz, söylentilere göre 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla beraber 100W hızlı şarj desteği sunacak. Yüksek batarya kapasitesi, telefonu uzun süre kullanmanıza imkân tanırken hızlı şarj desteği ise telefonunuzu hızlıca şarj etmenizi mümkün kılacak.

Telefonda ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Bu sensör hem daha fazla güvenlik hem de kullanım kolaylığı sağlayacak. Bununla birlikte cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli bir seviyeye kadar su ve toza karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor.