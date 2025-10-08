Realme'den Game of Thrones Temalı Ucuz Telefon! Renk Değiştiriyor

Realme 15 Pro'nun Game of Thrones hayranlarına özel versiyonu satışa açılıyor. Popüler diziyi izleyenlerin aşina olduğu demir taht, ejderha gibi birçok önemli ayrıntı içeren bu model, kullanıcılar tarafından oldukça talep görecek gibi görünüyor ancak sınırlı sayıda üretilmesinden dolayı herkes tarafından alınamayacak.

Game of Thrones Temalı Realme 15 Pro'nun Fiyatı

Realme 15 Pro'nun Game of Thrones versiyonu için 44.999 rupi (21 bin 152 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu model, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile geliyor. Dünya genelinde sadece 5 bin adet ile sınırlı bir şekilde sunulacak. Telefonun Game of Thrones temalı sürümü hem Realme'nin resmî sitesi hem perakende mağazaları üzerinden alınabilecek.

Bu sürüm, teknik özellik bakımından Realme 15 Pro ile aynı olacak. Performans ve benzeri konularda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Yalnızca tasarım açısından bir farklılığa sahip olacak. Örneğin telefonun arka tarafı, ısıya duyarlı bir malzeme ile yapıldı. Cihaz ısındıkça siyahtan kırmızıya dönüşecek.

Telefonda ilk dikkat çeken detaylardan biri ejderha olacak. Bu arada Targaryen hanesi gibi çeşitli hanedanlardan esinlenerek hazırlanan özel temaları da kullanabileceksiniz. Telefon ayrıca hayranları çok sevindirecek bir hediye kutusuyla beraber gelecek. Demir taht şeklinde bir telefon standından hanedanların armalarını içeren koleksiyon kartlarına kadar sizi birçok etkileyici hediye karşılayacak.

Realme 15 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X

8 GB ve 12 GB LPDDR4X Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ve 256 GB (UFS 3.1) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 15 (Realme UI 6.0)

Android 15 (Realme UI 6.0) Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.8) ana kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.4) kamera

50 MP (f/2.4) kamera Ağırlık: 187 gram

187 gram Kalınlık: 7,69 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 15 Pro,1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri yer alıyor. Cihaz, 7000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği ile geliyor. Arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile gelen telefon, 187 gram ağırlığında telefon, 7,69 mm kalınlığa sahip. Ön tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ayrıca cihazda IP69 sertifikasının yer aldığını da belirtelim. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar su ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.