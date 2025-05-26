Bu Telefon Çok Ucuz: 7000 mAh Batarya ve 144Hz Ekrana Sahip!

Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO Neo 10'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Uygun fiyatlı akıllı telefon Neo 10 devasa batarya kapasitesi, güçlü işlemci ve yüksek şarj hızıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

iQOO Neo 10 Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Neo 10, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 206 gram ağırlığındaki telefon 163,72 x 75,88 x 8,09 mm boyutlarında.

Telefonda Snapdragon 8s Gen 4 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Neo 10'un arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön ve arka kameralar 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda IP65 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

iQOO Neo 10 Fiyatı