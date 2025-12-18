AMOLED Ekranlı Ucuz Telefona Android 16 Güncellemesi Geldi

Samsung'dan Xiaomi'ye OPPO'dan Honor'a kadar çok sayıda marka akıllı telefonlarına Android 16 güncellemesi getirmeye devam ediyor. Bu markalar arasında iQOO da bulunuyor. iQOO'nun Neo 10R modeli kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesine kavuştu. Böylece telefon, iQOO'nun en güncel yazılımına sahip oldu.

iQOO Neo 10R Android 16 Güncellemesi Aldı

iQOO Neo 10R, 2205 yılının mart ayında Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi yayınlandı. iQOO tarafından sunulan bu güncelleme, PD2352BF_EX_A_16.1.10.7.W30 sürüm numarasına sahip.

Güncelleme, şu anda yalnızca beta sürümünü daha önce yüklemiş olan kullanıcılar için erişilebilir durumda ancak kısa süre içinde tüm kullanıcılara kademeli olarak açılması bekleniyor. Beta sürümünü kullananlar için güncelleme paketi yalnızca 137 MB boyutunda. Bu paket, beta sürümünü kararlı hâle getiriyor ve birkaç küçük iyileştirme içeriyor.

Beta sürümünü yüklememiş olan kullanıcılar ise yaklaşık 3 GB veya 5 GB boyutunda bir güncelleme paketi indirecekler. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Telefon Hakkında" kategorisine girilmesi ve ardından "Sistem Güncellemesi" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.

iQOO Neo 10R Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3 (4nm)

Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) GPU: Adreno 735

Adreno 735 Batarya: 6400 mAh

6400 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W RAM: 8GB / 12GB LPDDR5x

8GB / 12GB LPDDR5x Depolama: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.1)

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.1) Arka Kamera: 50 MP Sony IMX882 (OIS, f/1.79) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2)

50 MP Sony IMX882 (OIS, f/1.79) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2) Ön Kamera: 32 MP (f/2.45)

32 MP (f/2.45) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65

iQOO Neo 10R Fiyatı