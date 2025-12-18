AMOLED Ekranlı Ucuz Telefona Android 16 Güncellemesi Geldi
iQOO'nun bütçe dostu telefonu Neo 10R, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesine kavuştu. İşte büyük Android güncellemesinin ayrıntıları!
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO Neo 10R için Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi yayınlandı.
- Şu anda yalnızca beta sürümünü daha önce yüklemiş olan kullanıcılar bu güncellemeye erişebiliyor.
- Güncellemenin kısa süre içinde tüm kullanıcılara kademeli olarak açılması bekleniyor.
Samsung'dan Xiaomi'ye OPPO'dan Honor'a kadar çok sayıda marka akıllı telefonlarına Android 16 güncellemesi getirmeye devam ediyor. Bu markalar arasında iQOO da bulunuyor. iQOO'nun Neo 10R modeli kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesine kavuştu. Böylece telefon, iQOO'nun en güncel yazılımına sahip oldu.
iQOO Neo 10R Android 16 Güncellemesi Aldı
iQOO Neo 10R, 2205 yılının mart ayında Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi yayınlandı. iQOO tarafından sunulan bu güncelleme, PD2352BF_EX_A_16.1.10.7.W30 sürüm numarasına sahip.
Güncelleme, şu anda yalnızca beta sürümünü daha önce yüklemiş olan kullanıcılar için erişilebilir durumda ancak kısa süre içinde tüm kullanıcılara kademeli olarak açılması bekleniyor. Beta sürümünü kullananlar için güncelleme paketi yalnızca 137 MB boyutunda. Bu paket, beta sürümünü kararlı hâle getiriyor ve birkaç küçük iyileştirme içeriyor.
Beta sürümünü yüklememiş olan kullanıcılar ise yaklaşık 3 GB veya 5 GB boyutunda bir güncelleme paketi indirecekler. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Telefon Hakkında" kategorisine girilmesi ve ardından "Sistem Güncellemesi" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.
iQOO Neo 10R Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3 (4nm)
- GPU: Adreno 735
- Batarya: 6400 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- RAM: 8GB / 12GB LPDDR5x
- Depolama: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.1)
- Arka Kamera: 50 MP Sony IMX882 (OIS, f/1.79) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2)
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.45)
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65
iQOO Neo 10R Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 24.999 rupi (11.833 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 26.999 rupi (12.780 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 28.999 rupi (13.727 TL)