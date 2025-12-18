Realme'den Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 8000 mAh Bataryası Var

Realme, Neo 8 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Neo 8'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Realme'nin yeni Android telefonu ayrıca çok güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranıyla da dikaktleri üzerinde toplayacak.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Neo 8'de 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun tek şarjla bile uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Hızlı şarja dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Realme Neo 7'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi bulunuyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Realme'nin uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Neo 8, ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu telefon Realme Neo 7 için 2199 yuan (13.378 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişit. Realme Neo 8'in ise 2.400 yuan (14.604 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Neo 8'in aralık ayında ya da ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.