144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 2K Çözünürlük ve Dahası

Yeni amiral gemilerini piyasaya sürmeye hazırlanan iQOO'nun merakla beklenen telefonu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Neo 11 hakkında beklenen ayrıntıları paylaştı. Bununla birlikte iQOO Neo 11'in bazı özellikleri de açıklığa kavuştu. Görünüşe göre kullanıcılara oldukça akıcı bir deneyim sunacak telefon geliyor.

iQOO Neo 11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO tarafından paylaşılan bilgilere göre iQOO Neo 11, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, özel parlama önleme teknolojisini destekleyecek. Kullanıcılar, güneş ışığının altında bile ekrandaki içerikleri net bir şekilde görme imkânına sahip olacak. Karşılaştırma yapmak açısından iQOO Neo 10'un 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Cihaza dair daha fazla ayrıntı paylaşılmadı ancak daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M de dahil olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Telefon, 7.500 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bunun yanında 100W hızlı şarj desteği sunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun bir kullanım süresi elde edeceksiniz. Cihazınızın şarjı sona erdiğinde ise hiç endişelenmenize gerek kalmayacak çünkü hızlı şarj ile bu dev bataryayı kısa süre içinde şarj edebileceksiniz.

Kamera özellikleri henüz belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte RAM ve depolama hakkında da henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Öte yandan telefonun ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacağı ve IP68 sertifikasının yer alacağı belirtiliyor. Parmak izi sensörü sayesinde cihazınız güvende kalırken IP68 sertifikası sayesindeyse cihaz belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacak.

iQOO Neo 11'in Fiyatı Ne Kadar olacak?

iQOO Neo 10 için 2399 yuan (14 bin 116 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Neo 11'inse 2500 yuan (14 bin 713 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor ancak konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla iQOO'nun bu yeni telefonunun farklı bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulabileceğini unutmamak gerekiyor.