OnePlus'tan 7300 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus 15 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan OnePlus 15'in bu kez batarya kapasitesi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre telefon çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızının yanı sıra dev bataryasıyla da öne çıkacak. Telefon bu sayede üst düzey bir deneyim sunacak.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.300 mAh

7.300 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz RAM: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15'te en az 7.300 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. OnePlus 13'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1.5K çözünürlük sunacak ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 16 GB RAM'e sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus 15'in ekim ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Küresel lansmanın ise 13 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı söyleniyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.