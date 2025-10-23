OnePlus'ın 120W Hızlı Şarja Sahip Telefon Yolda! Dev Bataryası Var

OnePlus'ın yeni telefonu Ace 6 ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan OnePlus Ace 6'nın bu kez şarj hızı ve batarya kapasitesi belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre telefon, sahip olduğu dev batarya sayesinde tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilecek.

OnePlus Ace 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya Kapasitesi: 7.800 mAh.

7.800 mAh. Hızlı Şarj: 120W.

120W. Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç.

6,83 inç. Ekran Teknolojisi: OLED.

OLED. Ekran Çözünürlüğü: 1.5K çözünürlük.

1.5K çözünürlük. Yenileme Hızı: 165Hz yüksek yenileme hızı.

165Hz yüksek yenileme hızı. İşlemci: Snapdragon 8 Elite (4 nm)

Snapdragon 8 Elite (4 nm) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16.

Android 16 tabanlı ColorOS 16. RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB.

12 GB ve 16 GB. Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB.

Paylaşılan bilgilere göre OnePlus Ace 6'da 7.800 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, uzun süreli kullanım sunarak sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda ekrana altı parmak izi sensörü yer alacak. OnePlus Ace 6, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Ace 5 Racing'de ise Dimensity 9400e işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6'nın depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak. Çok şık bir tasarıma sahip telefonda ayrıca IP66 / 68 / 69 / 69K sertifikaları yer alacka. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OnePlus Ace 6 Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus Ace 6, OnePlus 15 ile birlikte 27 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni Android akıllı telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. OnePlus Ace 5 26 Aralık 2024 tarihinde, OnePlus 13 ise 2024 yılının ekim ayında duyurulmuştu.