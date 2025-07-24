7000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda 144Hz ekrana sahip uygun fiyatlı telefon iQOO Neo 10 Pro+'ı duyuran iQOO, yeni telefon üzerinde çalışıyor. iQOO Neo 11 Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok güçlü işlemci, dev batarya ve dahasını sunacak.

iQOO Neo 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İdidaya göre iQOO Neo 11 Pro gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. Neo 10 Pro+'ta iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşan Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak. Bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

iQOO Neo 11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10 Pro, 2999 yuan (17 bin TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Neo 11 Pro'nun ise 3100 yuan (17.574 TL) civarı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklerle gelebileceğini belirtelim.

iQOO Neo 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen iQOO Neo 11 serisinin kasım veya aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi.