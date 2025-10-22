144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Yolda! Tanıtım Tarihi Açıklandı

iQOO'nun Neo 10 modelinden sonra gözler yeni telefona çevrilmişti. iQOO Neo 11 olarak adlandırılan yeni model ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Bununla birlikte cihazın tanıtım tarihi ve bazı özellikleri netlik kazandı. Cihaz hem yüksek çözünürlük sunan bir ekran hem de dev bir batarya kapasitesi ile gelecek.

iQOO Neo 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO, son yayınlanan tanıtım videosu ile beraber Neo 11'in 30 Ekim'de tanıtılacağını açıkladı. Paylaşılan videoda ayrıca çift arka kamera yerleşiminin yer alacağı görüldü. Görüntüleri incelediğimizde siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak cihazın tüm dikkatleri üzerinde toplayacak bir görünümle birlikte kullanıcıların karşısına çıkacağı anlaşılıyor.

iQOO Neo 11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Son paylaşılan bilgiler ve önceki sızıntılar göz önünde bulundurulacak olursa iQOO Neo 11, OLED ekranla birlikte gelecek ve 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı ile akıcı bir hissiyat sunarken özel parlama önleme teknolojisi sayesinde ekranın daha net bir şekilde görülmesini sağlayacak.

Telefon, 7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu, cihazı yüksek batarya kapasitesine rağmen kısa süre içinde şarj etmenin mümkün olacağını gösteriyor. Tabii, dev bataryası sayesinde bu işleme uzun süre boyunca ihtiyaç duymayacağınızı da belirtelim.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M de dahil olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO Neo 10'da ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

IP68 ve IP69 sertifikaları ile beraber geleceği öne sürülen telefon, belirli bir dereceye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Parmak izi sensörü ile cihaz güvende olacak. Kamera özellikleri, RAM ve depolama seçenekleri ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde cihazın tüm özellikleri açıklandığında bu detayları da öğreneceğiz.

iQOO Neo 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10 için başlangıç fiyatı olarak 2399 yuan (14 bin 150 TL) belirlenmişti. iQOO Neo 11 içinse 2500 yuan (14 bin 747 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketi belirlenmesi muhtemel. Yine de konuya ilişkin resmî bir açıklamada bulunulmadığını ve bu sebepten ötürü iQOO'nun yeni telefonunun farklı bir başlangıç fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtmek gerekiyor.