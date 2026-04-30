Google Yakında "Ne Giysem" Diye Düşünmenize Gerek Bırakmayacak

Google, her kullanıcının kendi sanal gardırobuna sahip olmasını sağlayacak bir özellik duyurdu. Yeni özellik sayesinde ne giyeceğinizi uzun uzun düşündüğünüz günler geride kalırken bir yandan da oldukça şık ve uyumlu görüneceksiniz. Üstelik bu sanal gardıropları oluşturmak için sadece bir Google Fotoğraflar kullanıcısı olmanız yeterli olacak.

Google Fotoğraflar'ın Gardırop Özelliği Nasıl Çalışacak?

Google Fotoğraflar'a eklenecek olan yeni sanal gardırop özelliği, yapay zeka destekli olacak. Mevcut tüm fotoğraflarda yer alan kıyafetleri otomatik olarak algılayacak, size özel bir gardırop oluşturacak. Geçmişte çekilen fotoğraflardan hareketle oluşturulacak olan gardırop sayesinde tüm kıyafetleri bir arada görebileceksiniz.

Dileyen kullanıcılar, hepsini karışık görüntülemek yerine bunları kategoriye göre filtreleyebilecek. Örneğin sadece pantolonlara ya da takılara bakabilecek. Böylece unutmuş olabileceğiniz giysileri de hızlı şekilde hatırlayabileceksiniz. Google Fotoğraflar kullananlar ayrıca farklı giysileri bir araya getirerek yeni kombinler deneyebilecek. Bu kombinleri isteyenler bir arkadaşı ile paylaşabilecek ya da bunu daha sonra incelemek üzere dijital panoya kaydedebilecek.

Google Fotoğraflar, çok iyi bir kombin yaptığını düşünen ama bunun kendisine yakışıp yakışmayacağını merak edenlere de yardımcı olacak. Sanal deneme özelliği sayesinde bir kıyafeti üzerinize giymeden onun üzerinizde nasıl duracağını görebileceksiniz. Tek yapmanız gereken ilgili giysileri seçip denemeyi seçmekten ibaret olacak.

Google Fotoğraflar'ın Gardırop Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Google tarafından yapılan açıklamaya göre sanal gardırop özelliği, Google Fotoğraflar'a bu yaz gelecek ancak birden tüm kullanıcıların erişimine açılmayacak. Önce Android kullanıcıları tarafından kullanılabilir hâle getirilecek. Bundan kısa bir süre sonra da iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Yani yılın sonuna doğru tüm Google Fotoğraflar kullanıcıları yeni özelliği deneyimleme imkânına sahip olacak.

Google Fotoğraflar'ın Gardırop Özelliği Yerine Ne Kullanılabilir?

Kendi giydiğiniz kıyafetlerden bir sanal gardırop yapmak ve bunlarla ilgi çekici bir kombin hazırlamak için Google Fotoğraflar'a eklenecek olan gardırop özelliğini beklemenize gerek yok. Google'ın şu an fotoğraf ve video oluşturma araçlarını da içeren yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'a birkaç fotoğraf yükleyebilir ve bunlardan hareketle size şık gardırop oluşturmasını isteyebilirsiniz. Hatta çok uyumlu olanlar için de bir kombin hazırlamasını talep edebilirsiniz.

Yapay zeka, bu talebinizi alacak ve yoğunluğa da bağlı olarak bir sürenin ardından istediğiniz gardırobu / kombini size sağlayacaktır. Tabii, bu yöntemde Google Fotoğraflar'daki gibi otomatik bir süreçten bahsetmek mümkün değil. Yine de sanal gardırobu önceden deneyimlemek isteyenler için ideal olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Google, özellikle son birkaç yıldır kendi ürün ve hizmetlerine yapay zekayı entegre etmeye çalışıyor. Google Fotoğraflar'a eklenecek olan bu sanal gardırop da bunun son örneklerinden olacak gibi görünüyor. Bu özelliğin günlük hayatı kolaylaştıracağı aşikâr ancak her yerde Google'ın yapay zekasına rastlamanın bir noktadan sonra kullanıcılar tarafından tepki çekeceğini düşünüyorum.