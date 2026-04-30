Konserde Gibi Hissettiren Kulaklık İçin Özel Sürüm Tanıtıldı

Moto Buds 2 Plus'ın Brilliant sürümü tanıtıldı. Kablosuz kulaklığa olduköça şık bir görünüm kazandırılan bu özel versiyon, sadece kulaklıkların kendisine değil, şarj kutusuna da özel dokunuşlar getiriyor. Tasarımın bu öne çıkan yönleri sayesinde bulunduğu her ortamda kendini gösterecek gibi görünüyor.

Moto Buds 2 Plus'ın Brilliant Sürümü Neler Sunuyor?

Moto Buds 2 Plus'ın Brilliant sürümünde kulaklıkların her birinde 12 adet, şarj kutusunda yer alan Motorola logosunun çevresinde ise 41 adet Swarovski kristali mevcut. Bu özel eklemeler sayesinde kulaklık şu an olduğundan geniş bir kullanıcı kitlesi için dikkat çekici hâle geliyor.

Moto Buds 2 Plus'ın Brilliant Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?

Moto Buds 2 Plus'ın Brilliant versiyonu, Motorola Signature ile beraber satılıyor. Bu ikisi içinse 1399 euro (73 bin 891 TL) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Hatırlatmak gerekirse Motorola Signature için 999 euro (52 bin 757 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Moto Buds Plus 2 ise 130 euro (6 bin 865 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü.

Moto Buds 2 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ses Kalitesi: 11 mm sürücüler, LHDC ses kodeği, Hi-Res sertifikası

Gürültü Engelleme: ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve konuşmalarda rüzgar sesini azaltan CrystalTalk AI destekli 6 mikrofon

ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve konuşmalarda rüzgar sesini azaltan CrystalTalk AI destekli 6 mikrofon Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Tek şarjla 9 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saat

İki Cihaza Aynı Anda Bağlanma Desteği: Mevcut

Moto Buds 2 Plus'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Moto Buds 2 Plus, tek şarjla 9 saate kadar, şarj kutusuyla beraber toplamda 40 saate kadar pil ömrü elde etmeye olanak sağlıyor. Bu hem kısa hem uzun yolculuklar için epey yeterli bir süre. Özellikle işe ya da okula gidip gelirken kullanıyorsanız sizi günlerce şarj ihtiyacından kurtarabilir. Uzun yolculuklarda arada sırada kutusuna yerleştirme şartıyla çok uzun bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Bu arada Mart 2026'nın başlarında tanıtılan Moto Buds 2 de şarj kutusuyla birlikte 48 saate kadar pil ömrü sunan model olarak piyasaya sürülmüştü.

Moto Buds 2 Plus'ın Uzamsal Ses Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Motorola'nın bu kulaklığında yer alan uzamsal ses desteği doğrudan müziğin ritmine kapılmanıza imkân sunuyor. Öyle ki 360 derecelik sanal ses ortamı oluşturuyor ve sesi sadece iki taraftan değil, her yerden duymanızı mümkün kılıyor. Yani sanki konserdeymişsiniz gibi bir hissiyat elde ediyorsunuz.

Moto Buds 2 Plus Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Kulaklık, 11 mm sürücülerle beraber geliyor. Bu, 8-10 mm'lik sürücülere kıyasla havayı daha iyi hareket ettirerek bas seslerin yoğunlaştığı düşük frekanslı seslerin mümkün olduğunca net ve güçlü duyulmasına yardımcı oluyor. Öte yandan cihaz, LHDC ses LHDC ses kodeği sayesinde daha az veri kaybı elde ederek müzikleri de daha net ve detaylı duymaya imkân tanıyan kulaklık, Hi-Res Audio sertifikası ile geliyor. Bu da bozulmaların düşük olduğu ve geniş frekans aralığını desteklediği anlamına geliyor. Tabii, burada hangi platformun tercih edildiğinin önemli olduğunu da ayrıca not düşmekte fayda var.

Moto Buds 2 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Moto Buds Plus şu an Türkiye'de satılıyor. Motorola'nın bu yeni kulaklığı tanıtmasının üzerinden çok da uzun bir süre geçmediğini göz önünde bulunduracak olursak bu yeni kulaklık modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama yok. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Moto Buds 2 Plus'ın Brilliant sürümünü oldukça beğendim. Her ne kadar bana hitap etmeyen bir tarz olsa da bu tür renkli ve dikkat çekici modelleri sevenler için ideal bir seçenek gibi görünüyor. Elbette ki giyilebilir cihazda şıklık arayanların da bu kulaklığı atlamasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum.