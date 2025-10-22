Xiaomi'nin 7.100 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Görüntüleri Paylaşıldı

Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni Redmi telefonuna dair çok önemli bir gelişme yaşandı. Redmi K90 olarak adlandırılan telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bu görseller, telefonun ön ve arka yüzeylerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Peki, yeni Redmi telefon nasıl görünecek?

Redmi K90'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere baktığımızda Redmi K90'ın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük boyutlu bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera, bira det LED flaş ve "Sound by Bose" logosu bulunacak. Sound by Bose logosu, telefonun üst düzey bir ses deneyimi sunacağını gösteriyor.

Redmi K80'de daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde iki adet kameraya ve bir adet LED flaşa yer verilmişti. Redmi K70'de ise K90'a benzer bir kamera modülü tasarımı bulunuyor. Dolayısıyla Redmi K90 genel olarak K70'e benzer bir tasarım ila piyasaya sürülecek.

Redmi K90'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. Redmi K80'de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Xiaomi'nin yeni telefonu 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Redmi K90'da 7.100 mah batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasıın sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Redmi K90 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90, Redmi K90 Pro Max ile birlikte 23 Ekim 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Dev bataryaya ve yüksek şarj hızına sahip olan Redmi K80 2024 yılının kasım ayında, Redmi K70 ise 2023 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.