8000 mAh Bataryalı Xiaomi 17 Max Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

Xiaomi 17 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak amiral gemisi, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max, mayıs ayının sonuna doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 ise geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Max'in de Türkyie'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 17 şu anda 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Serinin diğer modelleri olan Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 17 Max, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada OLED'in siyahları derin siyah olarak sunduğunu ve çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3500 nit parlaklık bulunuyor. Dolayısıyla yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor.

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Yeni amiral gemisi modelinin ön yüzeyinde ise 50 megpaiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Xiaomi 17 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi 17 Max, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu arada Xiaomi 17'de 6.330 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Max'in batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Cihazın Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donam gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Telefonunj ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde öenmli bir avantaj elde edilecek. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranda siyahların tam anlamıyla siyah olarak gösterilmesi ve renklerin çok canlı olması.