90W Hızlı Şarja Sahip Telefonun Özel Sürümü Tanıtıldı! 165Hz Ekranı Var

Motorola Signature'un Brilliant Collection isimli özel bir sürümü tanıtıldı. Bununla birlikte özel sürümün hem fiyatı hem de tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan bu sürüm, standart sürüm ile aynı özelliklere sahip. Cihaz, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Signature Brilliant Collection'ın Fiyatı Ne Kadar?

Brilliant Collection için 1.399 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 73 bin 891 TL'ye denk geliyor. Özel sürüm Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Brilliant Collection'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim. Bu arada Brilliant Collection'da Signature'un yanı sıra Moto Buds 2 Plus da bulunuyor.

Motorola Signature Brilliant Collection Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor ancak Motorola Signature satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Brilliant Collection sürümünün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Signature Brilliant Collection'ın Tasarımı Nasıl?

Brilliant Collection sürümünün arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunuyor. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Mor renge sahip özel sürümün arka yüzeyinde 20 adet Swarovski ametist kristali de yer alıyor. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları mevcut.

Motorola Signature'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2780 piksel

1264 x 2780 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 6.200 nit

6.200 nit RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

Motorola Signature'un İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimliliğe sahip hem de daha yüksek hızda çalışıyor.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi daha önce Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. İşlemcinin 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

Motorola Signature'un Ekran Özellikleri Neler?

Motorola'nın yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 6.200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Motorola'nın 2026 yılının nisan ayında tanıttığı telefonu Moto G87'de 6,78 inç ekran boyutu, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Motorola Signature'un Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Editörün Yorumu

Motorola Signature Brilliant Collection'ın ta sarımını çok beğendim. Mor renk seçeneği ve Swarovski ametist kristalleri, telefonun etkileyici görünmesini sağlamış. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek şarj hızı sayesinde kısa sürede şarj olabildiğini belirteyim. Bu da zamandan tasarruf ettiriyor.

Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirteyim. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi ise kaliteli fotoğraflar çekilebilmesine imkân tanıyor.