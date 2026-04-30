Motorola'dan Dimensity İşlemcili Katlanabilir Telefon! Fiyatı Şaşırttı

Motorola, Razr 70 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan katlanabilir telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

3.000 nit İkinci Ekran Boyutu: 3,6 inç

3,6 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1056 x 1066 piksel

1056 x 1066 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İkinci Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 1700 nit

1700 nit İşlemci: Dimensity 7450X

Dimensity 7450X RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.800 mAh

4.800 mAh Hızlı Şarj: 30W kablolu, 15W kablosuz

30W kablolu, 15W kablosuz Toza ve Suya Dayanıklılık: IP48

Motorola Razr 70'in İşlemcisi Nasıl?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu gücünü Dimensity 7450X işlemcisinden alıyor. Bu işlemci ilk kez bu telefonda kullanıldı. Dolayısıyla henüz oyun testleri bulunmuyor. Razr 60'ta Dimensity 7400X tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400X işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştıracaktır. Bu arada Dimesnity 7450X, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Razr 70, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunuyor. 3,6 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1056 x 1066 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1.700 nit parlaklık sunuyor. İkinci ekranda da AMOLED tercih edildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Razr 60, 6,96 inç ekran büyüklüğüne sahip. Katlanabilir telefon, pOLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yneileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise pOLED ekran üzerinde 1056 x 1066 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1700 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Yüksek parlaklık ise dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Motorola Razr 70'in Bataryası Kaç mAh?

Katlanabilir telefonda 4.800 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz 30W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Motorola Razr 60'ta 4.500 mAh batarya kapasitesi, 30W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarj desteği yer alıyor.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Neler?

Razr 70'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Önceki modelde ise 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ön kamera ve 32 megapiksel ön kamera mevcut.

Motorola Razr 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Razr 70 için 800 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 36 bin 147 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 73 bin TL civarında olabilir. Türkiye'de telefon için yerel fiyatlandırma da yapılabilir. Bu arada Motorola Razr 60 şu anda 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Motorola Razr 70'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda bence suya dayanıklılık bence çok önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak. Benim için suya dayanıklılığın yanı sıra işlemci ve yenileme hızı da oldukça önemli. Cihazın donanımı Mobile Legends: Bang Bang gibi çok zorlamayan mobil oyunları kasma veya donam gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Çok şık bir görünüme sahip katlanabilir telefonun ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunduğunu belirteyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde bu fark net şekilde hissediliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekranda ise oyun oynamak ve film izlemek çok keyifli.