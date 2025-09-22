iQOO'dan Güçlü İşlemcili Ucuz Tablet Geliyor! 2.8K Ekran ve Dahası

iQOO'nun Pad 5 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Pad 5e olarak isimlendirilen yeni tabletin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan özelliklere göre tablet, çok güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz çalıştırabilecek. Tablette ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran da bulunacak.

iQOO Pad 5e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 2.8K çözünürlük sunacak. iQOO Pad 5 Pro'da 13 inç ekran büyüklüğü, 2064 x 3096 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hıız tercih edilmişti. iQOO Pad 5'te ise 12,1 inç ekran büyüklüğü, 1968 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

Tablet gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Pad5'in Dimensity 9300+, Pad 5 Pro'nun ise Dimensity 9400+ işlemcisine sahip olduğunu belirtelim.

Paylaşılan görsele göre iQOO Pad 5e'nin arka tarafında daire şeklinde kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde yalnızca bir adet kamera ve LED flaş yer alacak. Görselde yalnızca yeşil renk seçeneği mevcut ancak birden fazla renk seçeneği ile gelebilir.

Serinin yeni modeli, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Pad 5'in tasarımına genel olarak çok benziyor. Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelecek tablette 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunabilir.

iQOO Pad 5e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 5, 2.499 yuan (14.552 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Pad 5e'nin ise Pad 5'ten daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Dolasıyla tahmini olarak 2.000 yuan civarı (11.646 TL) bir başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir. Fiyata adir resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim. Bu nedenle tablet farklı fiyatla gelebilir.

iQOO Pad 5e Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad 5e'nin 20 Ekim tarihinde iQOO 15 ile birlikte tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.