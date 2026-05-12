Nubia RGB Aydınlatmalı Ucuz Kulaklığını Tanıttı! 40 Saate Kadar Pil Ömrü Sunuyor

Nubia kısa süre önce oyunculara hitap eden yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Nubia GT Buds olarak isimlendirilen model 35 dB aktif gürültü engelleme desteği, kutusuyla birlikte toplamda 40 saate kadar kullanım süresi ve şık tasarımıyla karşımıza çıkıyor. İşte Nubia GT Buds’ın özellikleri ve fiyatı!

Nubia GT Buds Özellikleri Neler?

Tasarım: Yarı şeffaf gövde ve RGB aydınlatma

Bluetooth: 6.0

Aktif Gürültü Engelleme: 35 dB

Kulaklık Batarya Ömrü: 6 saat

Toplam Batarya Ömrü: 40 saat (şarj kutusuyla)

Kontrol: Dokunmatik (sesli asistan erişimi)

Nubia, şu an için GT Buds’un ses özelliklerine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte ürün Bluetooth 6.0 desteğiyle geliyor. Bu da Bluetooth 5.0’a kıyasla daha düşük gecikme ve daha iyi bir ses deneyimi sunacağı anlamına geliyor diyebiliriz.

Kablosuz kulaklığın 35 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme sunduğunu belirtelim. Ürünün bu özellikle birlikte belirli frekanslardaki dış sesleri yaklaşık 35 dB’e kadar azaltabildiğini söyleyebiliriz. Yani dış ortam gürültüsünü tamamen yok etmiyor. Yalnızca uygun frekanslardaki sesleri yaklaşık 35 dB seviyesine kadar düşürebiliyor. Kısacası sonuç olarak bu özellik aktiften çevredeki sesleri daha az duyuyorsunuz.

Aktif gürültü engelleme özelliğinde kulaklığın dış mikrofonları çevredeki sesleri algılıyor. Kulaklık bu seslere karşı bir ses oluşturarak ortam gürültüsünün kulağa daha az ulaşmasını sağlıyor. Yani bunu televizyonun sesini kısmak gibi düşünebiliriz.

Bunun dışında şirketin açıklamasına göre GT Buds’un tek başına batarya ömrü yaklaşık altı saat seviyesinde. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 40 saate kadar çıkabiliyor. Karşılaştırma yaparsak geçen ay satışa çıkan Redmi Buds 8, gürültü engelleme kapalıyken 11 saate ve gürültü engelleme açıkken 6.5 saate kadar kullanım süresi sunuyordu. Kulaklığın şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi ise 44 saate kadar ulaşıyordu.

Nubia GT Buds Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia GT Buds’un fiyat etiketi 39 dolar olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 1.770 TL seviyelerine denk geliyor. Yani ürünün uygun fiyatlı bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kulaklığın şu an için Çin’de piyasaya sürüldüğünü ve yüksek ihtimalle Türkiye pazarına gelmeyeceğini belirtelim. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Nubia GT Buds, fiyatını göz önünde bulundurduğumda beni tatmin etti diyebilirim. Yarı şeffaf ve RGB detaylarına sahip tasarımı, 40 saate kadar çıkabilen kullanım ömrü ve 35 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme özelliği, kulaklıklara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum.