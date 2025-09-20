Xiaomi'den Ucuz Tablet Geliyor! 6 GB RAM, Dev Batarya ve Dahası

Xiaomi'den yepyeni bir tablet geliyor. Redmi Pad 2 Pro isimli tabletin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan yeni bilgilere göre Xiaomi'nin yeni tableti, uygun fiyata iddialı özellikler sunacak. Cihaz, 6 GB RAM seçeneği ve dev batarya da dahil olmak üzere birçok özellik ile kullanıcı beklentilerini doğrudan karşılayacak.

Redmi Pad 2 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Pad 2 Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 349 euro (16 bin 962 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürüldü. Ancak şu anlık resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Redmi Pad 2 Pro Özellikleri

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Redmi Pad 2 Pro, 12,1 inç büyüklüğünde bir ekranda 120Hz yenileme hızı ve 2.5K çözünürlükle sunacak. Kısa bir süre önce tanıtılan Redmi Pad 2 ise 11 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda 90Hz yenileme hızı ve 1600 x 2560 çözünürlük sunuyordu.

Cihaz, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide ise bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunduğunu belirtelim.

Redmi Pad 2 Pro'nun ön ve arka tarafında olmak üzere iki adet 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Tablet ayrıca 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 33W hızlı şarj desteği olacak. Yüksek batarya kapasitesi, uzun bir kullanım süresi elde etmeyi mümkün hâle getirecek ve cihazı epey bir zaman boyunca şarj etmeye ihtiyaç duymayacaksınız.

6 GB RAM ile birlikte gelecek tablet, 128 GB depolama seçeneği sunacak. 890 gram ağırlığında olacak cihaz, 3,5 mm kulaklık girişi ve Dolby Atmos destekli bir hoparlör içerecek. Gri renk seçeneği ile satışa sunulacak olan tabletin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.