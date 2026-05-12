En Çok Satan PC Oyunları Açıklandı! Yarış Oyunu Listeye Damga Vurdu

Valve’ın dijital oyun mağazası Steam, her hafta düzenli olarak paylaştığı en çok satan oyunlar listesiyle bir kez daha karşımıza çıktı. Böylelikle 5 Mayıs - 12 Mayıs 2026 tarihleri arasında hem Türkiye’de hem de dünya genelinde en çok satan PC oyunları belli oldu. Popüler FPS oyunu aylardır süren liderliğini devam ettirmeyi başardı. İşte liste...

Türkiye'de Steam'de En Çok Satan PC Oyunları Hangileri?

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada en iyi FPS oyunlarından Counter-Strike 2 yer alıyor. Uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan yapım, Türk oyuncular tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hatta önceki aylarda nadiren de olsa liderliği kaybettiği dönemlerde bile genellikle ikinci veya üçüncü sırada bulunuyordu. Bu da oyuna olan ilginin hâlâ oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Xbox Game Studios tarafından piyasaya sürülecek olan Forza Horizon 6 ise ikinci sırada yer aldı. Şu anda ön sipariş sürecinde bulunan ve 48,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan yapım, Türkiye’de yarış oyunlarına olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu arada oyunun 19 Mayıs 2026 tarihinde çıkış yapacağını da belirtelim. Piyasaya sürüldüğünde en iyi yarış oyunları arasına girmesi muhtemel.

Öte yandan EA SPORTS FC 26, PUBG: BATTLEGROUNDS, Rust, Diablo 4, The Quinfall ve Subnautica 2 gibi yapımların da Türkiye’de en çok satan PC oyunları arasında yer aldığını söyleyelim.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satan PC Oyunları Hangileri?

Dünya genelinde en çok satan PC oyunları sıralamasında yer alan Counter-Strike 2 yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de yoğun ilgi görüyor. Öyle ki zirveye adını yazdırmış durumda. Listenin ikinci sırasında Forza Horizon 6 yer alırken üçüncü sırada ise Apex Legends bulunuyor. Takım tabanlı oynanışa ve karakter yeteneklerine odaklanan ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, geçen haftaya kıyasla bu hafta daha üst sıralara çıkmayı başarmış gibi görünüyor.

Şu anda ön sipariş sürecinde olan Subnautica 2 ise dördüncü sırada yer alıyor. 20,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan yapım, oyuncuları su altı temalı hayatta kalma macerasına götürüyor. İlk oyun büyük bir başarı elde etmişti. Bu nedenle ikinci oyunun da ciddi bir oyuncu sayısına ulaşması bekleniyor. Çok satanlar listesine girmesi de oyunun şimdiden yoğun ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Editörün Yorumu

Bence Counter-Strike 2’nin yıllardır popülerliğini korumasının en büyük nedeni sadık oyuncu kitlesine sahip olması. Özellikle rekabetçi yapısı ve düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyun hâlâ milyonlarca oyuncuya ulaşabiliyor. Türkiye’de de internet kafeden gelen Counter-Strike kültürünün etkisi çok büyük. Bu nedenle oyunun uzun süredir liderliğini korumasına şaşırmıyorum.

Öte yandan Forza Horizon 6’nın daha çıkmadan bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması da gerçekten dikkat çekici. Yarış oyunları eskisi kadar popüler değil gibi görünse de Forza serisi bunu tersine çevirmeyi başarıyor. Açık dünya yapısı ve kaliteli grafikleri sayesinde yarış oyunlarıyla ilgilenmeyenlerin bile dikkatini çekiyor.