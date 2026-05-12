Epic Games'in Gizemli Ücretsiz Oyunları Ortaya Çıkmış Olabilir

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Normalde bir sonraki hafta hangi oyunu bedava sunacağını belirten şirket, geçen haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladıktan sonra bir değişikliğe gitti ve diğer haftanın ücretsiz oyunlarını "gizemli oyun" olarak adlandırdı. Eğlence devi, bir oyunu gizemli olarak nitelendirdiğinde o oyun genellikle çok sevilen bir oyun oluyor. Bu nedenle oyuncular da oldukça heyecanlanmış durumda.

Şirket, Arranger: A Role-Puzzling Adventure ile Trash Goblin'i 14 Mayıs 2026'ta ücretsiz erişime açtıktan kısa bir süre sonra gizemli oyunların neler olabileceği hakkında fikir veren bir video yayınlandı ancak bu çok net değildi. Epic'in resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı yeni gönderide ise bu oyunların renk paleti yer aldı. Bu da yeni oyunlara dair daha net tahminde bulunmayı mümkün hâle getirdi.

Epic Games'in Gizemli Oyunu Ne Olacak?

Epic Games'in son gönderisinde yer alan görsellerden ilkinde yeşil ve mavi tonları yer aldı. İkinci görselde ise gri, bordo ve siyah renk tonları görülüyor. İlk görseldeki renk tonları, birinci ipucu ile birleştiğinde bunun Subnautica olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Hatta gizemli oyunun açıklanacağı tarih olan 14 Mayıs 2026'da Subnautica 2 çıkacak. İlk oyunu bedava sunmak, ikinci oyuna daha çok ilgi duyulmasını sağlayacağı için Epic'ten böyle bir hamle beklenebilir.

Ne yazık ki diğer oyun için bu kadar net bir tahminde bulunmak mümkün değil. Bu renk tonları, pek çok oyunla eşleşiyor. Bunların başında ise Control geliyor. Tabii, önceki ipuçlarını göz önüne aldığımızda bunun Star Wars Jedi: Fallen Order olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylemek mümkün. Neyse ki bu gizemli oyunların açıklığa kavuşması için çok fazla beklememize gerek yok. Epic, 14 Mayıs 2026 itibarıyla her iki oyunu da ücretsiz erişime açacak. Bununla beraber oyunların üzerindeki örtü de kalkacak.

Subnautica Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan Subnautica, uzay gemisi bir okyanus gezegenine düştükten sonra hayatta kalmaya çalışan bir karakteri merkezine alıyor. Oyun tamamen su altında geçiyor. Klasik açık dünya oyunlarına kıyasla farklı bir atmosfer sunuyor. Bir yandan yeni bölgeler keşfederken diğer yandan kaynak toplayıp gizemi çözmeye çalışıyorsunuz.

Control Nasıl Bir Oyun?

Ana karakterin süper güçlere sahip olduğu bir oyun olarak öne çıkan Control, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Oyunda Jesse Faden isimli bir karakteri yönetiyoruz. Bu karakter, telekinetik güçlere sahip. Tabii, ilk başta düşmanlara karşı sadece silahla mücadele veriyor. Daha sonra çevredeki eşyaları ve dahasını havalandırıp fırlatma gücüne sahip hâle geliyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order Nasıl Bir Oyun?

Star Wars Jedi: Fallen Order, Control gibi üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir yapım. gerek sinematik gerek hikâye anlatımı gerek zorlu dövüş sistemi ile oyuncuların ilgi odağı hâline geliyor. Düşmanlardan gelen saldırıları doğru anda savuşturup karşı saldırıda bulunmak için onların zayıf anını belirlemek gibi gereksinimleri bulunuyor.

Editörün Yorumu

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği gizemli oyunlardan birinin Subnautica olacağına kesin gözüyle bakıyorum. Şirketin verdiği ipuçları bizi bu oyuna götürüyor. Ne var ki ikinci oyunu sağlanan ipuçlarını göz önüne alarak tahmin etmek şimdilik pek olası görünmüyor. Elbette ki bunun Control ya da Star Wars Jedi: Fallen Order olma ihtimali bulunuyor ama Subnautica gibi kesin bir tahmin yürütmek oldukça zor. Eğer Epic ileride daha net bir ipucu paylaşmazsa gizemli oyunların açıklığa kavuşmasını beklemekten başka bir seçeneğimiz bulunmuyor.