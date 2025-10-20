16 GB RAM'li Ucuz Tablet Tanıtıldı! 10.000 mAh Bataryası Var
Birbirinden etkileyici özelliklere sahip olan iQOO Pad5e'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Cihaz, güçlü bir işlemciye ve yüksek batarya kapasitesine sahip.
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO Pad5e için 1999 yuan (11 bin 790 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Tablet, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip.
- Cihaz, 512 GB'a kadar depolama ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunuyor.
iQOO Pad5e tanıtıldı. Kullanıcıların karşısına dikkat çekici özelliklerle birlikte çıkan tablet, kitap okumaktan oyun oynamaya kadar çeşitli aktiviteleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Üstelik dev batarya kapasitesi sayesinde cihazınızı hiç şarj etmeden uzun bir süre kullanmanızı da mümkün hâle getiriyor.
iQOO Pad5e Özellikleri
- Ekran büyüklüğü: 12,05 inç
- Ekran teknolojisi: LCD
- Ekran çözünürlüğü: 1968 x 2800
- Yenileme hızı: 144Hz
- Maksimum parlaklık: Belirtilmemiş
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- RAM seçenekleri: 8 GB, 12 GB, 16 GB LPDDR5X
- Depolama seçenekleri: 128 GB (UFS 3.1), 256 GB, 512 GB (UFS 4.1)
- Ağırlık: 584 gram
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Arka kamera: 8 megapiksel
- Batarya kapasitesi: 10.000 mAh
- Hızlı şarj desteği: 44W
- Boyutlar: 266,43 x 192 x 6,62 mm
- Bağlantı/Diğer: Bluetooth 5.4, USB Type-C, Wi-Fi 6 desteği
iQOO 15 ile birlikte tanıtılan iQOO Pad5e, 12,05 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. LCD ekranda 1968 x 2800 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oyunlarda rakiplerinize karşı ciddi bir avantaj elde edebilirsiniz. Örneğin PUBG Mobile gibi hızlı tepki vermeniz gereken oyunlarda bu fark daha iyi hissedilecektir.
Cihaz, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.
Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen iQOO Pad5e'nin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihazın ayrıca Bluetooth 5.4, USB Type-C, Wi-Fi 6 desteği sunduğunu da belirtelim.
584 gram ağırlığındaki tablet, özellikle batarya kapasitesi ile öne çıkıyor. 10.000 mAh batarya kapasitesi sunan cihaz, bununla birlikte 44W hızlı şarj desteğine sahip. 266,43 x 192 x 6,62 mm boyutlarındaki cihazda sevdiğiniz oyunları saatlerce oynayabilir, yoğun kaynak gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Cihaz, 8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçeneklerine sahip. Depolama tarafındaysa 128 GB (UFS 3.1), 256 GB ve 512 GB (UFS 4.1) seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar, cihazında ne kadar yüksek bir boyuta sahip dosya ve uygulama barındıracağına bağlı olarak aralarından birini tercih edebilir.
Renk Değiştiren Telefonun Fiyatı Sızdırıldı! Bütçe Dostu Olacak
iQOO 15'in fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon uygun fiyata çok güçlü bir donanım sunacak. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
iQOO Pad5e Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB depolama: 1999 yuan (11 bin 790 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 2299 yuan (13 bin 560 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 2599 yuan (15 bin 329 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 2999 yuan (17 bin 687 TL)