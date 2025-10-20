16 GB RAM'li Ucuz Tablet Tanıtıldı! 10.000 mAh Bataryası Var

iQOO Pad5e tanıtıldı. Kullanıcıların karşısına dikkat çekici özelliklerle birlikte çıkan tablet, kitap okumaktan oyun oynamaya kadar çeşitli aktiviteleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Üstelik dev batarya kapasitesi sayesinde cihazınızı hiç şarj etmeden uzun bir süre kullanmanızı da mümkün hâle getiriyor.

iQOO Pad5e Özellikleri



Ekran teknolojisi: LCD

Ekran çözünürlüğü: 1968 x 2800

Yenileme hızı: 144Hz

Maksimum parlaklık: Belirtilmemiş

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

RAM seçenekleri: 8 GB, 12 GB, 16 GB LPDDR5X

Depolama seçenekleri: 128 GB (UFS 3.1), 256 GB, 512 GB (UFS 4.1)

Ağırlık: 584 gram

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5

Ön kamera: 5 megapiksel

Arka kamera: 8 megapiksel

Batarya kapasitesi: 10.000 mAh

Hızlı şarj desteği: 44W

Boyutlar: 266,43 x 192 x 6,62 mm

Bağlantı/Diğer: Bluetooth 5.4, USB Type-C, Wi-Fi 6 desteği

iQOO 15 ile birlikte tanıtılan iQOO Pad5e, 12,05 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. LCD ekranda 1968 x 2800 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oyunlarda rakiplerinize karşı ciddi bir avantaj elde edebilirsiniz. Örneğin PUBG Mobile gibi hızlı tepki vermeniz gereken oyunlarda bu fark daha iyi hissedilecektir.

Cihaz, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen iQOO Pad5e'nin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihazın ayrıca Bluetooth 5.4, USB Type-C, Wi-Fi 6 desteği sunduğunu da belirtelim.

584 gram ağırlığındaki tablet, özellikle batarya kapasitesi ile öne çıkıyor. 10.000 mAh batarya kapasitesi sunan cihaz, bununla birlikte 44W hızlı şarj desteğine sahip. 266,43 x 192 x 6,62 mm boyutlarındaki cihazda sevdiğiniz oyunları saatlerce oynayabilir, yoğun kaynak gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Cihaz, 8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçeneklerine sahip. Depolama tarafındaysa 128 GB (UFS 3.1), 256 GB ve 512 GB (UFS 4.1) seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar, cihazında ne kadar yüksek bir boyuta sahip dosya ve uygulama barındıracağına bağlı olarak aralarından birini tercih edebilir.

iQOO Pad5e Fiyatı