Bütçe Dostu Kulaklık Tanıtıldı! 48 Saatlik Pil Ömrü ve Dahası

Ses deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan iQOO TWS 5 tanıtıldı. Daha net bir şekilde iletişim kurma imkânı sunan cihaz, müzik dinlemeyi daha keyifli hâle getiren birçok özellikle birlikte geliyor. iQOO'nun yeni kulaklığı ayrıca her tarz ile uyumlu olan renk seçenekleri sunuyor.

iQOO TWS 5 Özellikleri

iQOO Watch GT 2, iQOO Pad5e ve iQOO 15 ile beraber gelen iQOO TWS 5, düşük gecikme süresine sahip olması ile ön plana çıkıyor. Bu sayede özellikle seslerin büyük bir önem taşıdığı oyunlarda önemli bir avantaj elde edebiliyorsunuz.

360 derece uzamsal ses desteği ile birlikte gelen kulaklık, bir müzik dinlerken ya da arkadaşınızla konuşurken seslerin sanki yanınızdan geliyormuş gibi hissetmenize olanak tanıyor. Gerçekçi ses deneyimi ile ritimleri çok daha farklı şekilde hissedebiliyor, konuşmalara daha pürdikkat bir şekilde odaklanabiliyorsunuz.

Cihaz, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile birlikte geliyor. Bununla birlikte şeffaflık modu da mevcut. Bu mod, bir şeyler dinlerken dış dünya ile olan bağlantınızın tamamen kesilmesini engelliyor. Çevreden gelen sesleri müzik dinleme deneyiminize zarar vermeyecek şekilde duymanıza yardımcı oluyor. Böylelikle hem şarkıların keyfini çıkarabiliyor hem de çevrenizde olup bitenlerden haberdar oluyorsunuz.

22.05 x 23.6 x 30.27 mm boyutlarındaki kulaklıkların tanesi 4.8 gram ağırlığında. 60 x 23.8 x 46 mm boyutlarına sahip olan şarj kutusunun ağırlığı ise 42.5 gram. Cihazın IP54 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Bu, kulaklığın toza ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

iQOO'nun yeni kulaklığı, aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde ise pil ömrü 6 saate kadar düşüyor. Bu arada şarj kutusuyla birlikte bu sürenin ANC kapalıyken 48 saate kadar, ANC açıkken 24 saate çıktığını belirtelim.

iQOO TWS 5 Fiyatı

iQOO TWS 5 için 399 yuan (2 bin 352 TL) fiyat etiketi belirlendi. iQOO'nun bu kulaklığı, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Bluetooth 5.4 desteği sunan cihaz, kullanıcının nasıl bir tarza sahip olduğu fark etmeksizin şık bir görünüm sağlıyor.