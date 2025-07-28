8000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz günlerde 12 GB RAM'e sahip ucuz telefon iQOO Z10R'yi duyuran iQOO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO Z10 Turbo+'ın tanıtım tarihi açıklandı. Yeni telefon çok güçlü işlemci ve devasa batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

iQOO Z10 Turbo+ Tanıtım Tarihi

iQOO Z10 Turbo+'a ait bir poster paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun hem tanıtım tarihi hem de tasarımı belli oldu. iQOO'nun uygun fiyatlı Android telefonu ağustos ayında tanıtılacak. Serinin önceki modeli iQOO Z9 Turbo+ geçtiğimiz yılın eylül ayında duyurulmuştu.

iQOO Z10 Turbo+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Dimenity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 8000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 15 ile bilrikte gelecek telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

iQOO Z10 Turbo+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z9 Turbo+, 2.299 yuan (13.048 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. iQOO Z10 Turbo+'ın ise 2.350 yuan (13.337 TL) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.