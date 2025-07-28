Çok Ucuz Oyun Telefonu Geliyor! İddialı Özelliklere Sahip

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata güçlü donanım sunan GT 30 Pro'yu duyuran Infinix, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. GT 30 isimli telefonun bazı özellikleri ve görüntüsü ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre ucuz oyun telefonu güçlü donanım sunacak.

Infinix GT 30'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Infinix GT 30 Google Play Console'da görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonda Mali-G615 GPU bulunacak. 8 GB RAM'e sahip GT 30'un depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonun AMOLED ekranı 1224 x 2720 piksel çözünürlük sunacak.

Oyun odaklı ucuz Android telefonda 120Hz veya 144Hz yenileme hızı tercih edilebilir. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini detekleyecek. Peki, en iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Infinix GT 30'un fiyatı ne kadar olacak?

Infinix GT 30'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24.999 Hindistan rupisi (11.717 TL) fiyat belirlenmişti. Infinix GT 30'un 22.999 Hindistan rupisi (10.779 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle GT 30'un farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.