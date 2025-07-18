12 GB RAM'e Sahip 9 Bin TL'lik Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Geçtiğimiz ay devasa bataryalı bütçe dostu Z10 Lite 5G'yi duyuran iQOO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO Z10R isimli telefonun bazı özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Görünüşe göre telefon ucuza yüksek ram kapasitesi ve dahasını sunacak.

iQOO Z10R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Çok yakında tanıtılacak iQOO Z10R için bir web sayfası oluşturuldu. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu. Web sayfasında yer alan bilgilere göre 7,39 mm kalınlığındaki telefonda 12 GB RAM yer alacak.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6GHz Arm Cortex-A78, dört çekirdek 2.0GHz Arm Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 5700 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızı açıklanmadı ancak geçtiğimiz günlerde 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edilmişti. Android 155 tabanlı FunTouchOS 15 ile birlikte gelecek telefonun AMOLED ekranı 120Hz yenileme hızı sunacak.

Z10R'nin arka yüzeyinde iki adet kamera bulunacak. Sony IMX882 sensörüne sahip ana kamera, OIS teknolojisini destekleyecek ve 4K video kaydı yapabilecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iki kamera da 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

iQOO Z10R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10R'nin 20.000 Hindistan rupisinin (9.364 TL) altında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı ise 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

iQOO Z10R Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z10R'nin 24 Temmuz 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılması bekleniyor.