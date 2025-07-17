A101 12 GB RAM'li Xiaomi 14T Pro ve MacBook Air Satıyor

A101'de bu hafta Xiaomi 14T Pro, M3 işlemcili MacBook Air, Redmi 14C, Hyundai 50 inç 4K akıllı televizyon, Awox 43 inç Full HD akıllı televizyon, LG 27 inç OLED oyuncu monitörü ve Imiki Frame 2 akıllı saat satılıyor.

A101'de Satılan Xiaomi 14T Pro ve MacBook Air'in Fiyatı

A101'de Xiaomi 14T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 299 TL'ye satılıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisinden alan telefonda 5000 mAh batarya, 120W hızlı şarj desteği, 32 MP ön kamera ve 144Hz yenileme hızı bulunuyor.

Gücünü M3 işlemcisinden alan MacBook Air 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 13,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayarda 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 7 bin 999 TL fiyata sahip Redmi 14C, 11 bin 999 TL fiyatlı Hyundai 50 inç 4K WebOS LED akıllı televizyon ve Awox 43 inç Full HD uydu alıcılı LED akıllı televizyon bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 33 bin 499 TL fiyata sahip LG 27 inç 240Hz OLED 2K Freesync oyuncu monitörü, 749 TL fiyatlı TCL kulak üstü bluetooth kulaklık ve 2 bin 99 TL fiyata sahip İmiki Frame 2 akıllı saat de satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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