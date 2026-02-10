9000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip

iQOO Z11'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefon yeni bir sertifika aldı. Bu sertifika ile birlikte iQOO Z11'in şarj hızı ve batarya kapasitesi açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgliere göre Android telefon dev batarya ve yüksek şarj hızı ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızıyla da öne çıkacak.

iQOO Z11, Yeni Bir Sertifika Aldı

iQOO Z11, V2551A model numarası ile birlikte 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Akıllı telefon 9000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Z11 ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Söz konusu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'da 7300 mAh batarya kapasitsei ve 90W hızlı şarj desteği tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında ciddi bir artış yaşanacak.

iQOO Z11'in 1.5K çözünürlüğe sahip olacağı iddia edildi. Z10'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum parlaklık, AMOLED ekran, yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Serinin yeni modelinde de 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

Yeni telefon Yeni telefonda tıpkı iQOO Z10 gibi 8 GB ve 1 2GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 için 21 bin 999 rupi (10 bin 580 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11'in ise 25 bin rupi (12 bin 24 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO'nun bütçe dostu yeni akıllı telefonu Z11'in 2026 yılının mart ya da nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan iQOO Z10 Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.