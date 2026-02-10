120Hz Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! İşlemcisi Şaşırttı

Itel, A200+ isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Fiyat etiketi açıklanmadı ancak teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen uygun fiyatlı olacaktır. Telefon yüksek yenileme hızıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Itel A200+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Yazılım: Android 15 Go Edition tabanlı Itel OS 15.1

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Itel A200+, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 120Hz yenileme hızı, standart 60hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Akıllı telefonda Mali-G57 MP1 GPU ve Unisoc T7250 işlemcisi yer alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Itel A100'de sekiz çekirdekli Unisoc T7100 işlemcisi tercih edilmişti.

Unisoc T7250 işlemcisi, Temple Run gibi basit mobil oyunları oynama, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor. Android 15 Go Edition tabanlı Itel OS 15.1 ile birlikte gelen akıllı telefonda 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

Itel tarafından tanıtılan yeni akıllı telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor. A200+ 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek batarya kapasitesi, uzun pil ömrü elde edilmesini sağlıyor. Akıllı telefon ayrıca 18W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 8,29 mm kalınlığındaki akıllı telefonun arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül yer alıyor. Bu modül üzerinde kamera ve LED flaş konumlandı.

Arka yüzeyde Itel logosu mevcut. Akıllı telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunuyor. Turuncu, mavi, titanyum ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan telefonun fiyat etiketi henüz belli değil. Serinin önceki modelleri olan Itel A90 ve Itel A100 Türkiye'de satılmıyor. Yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.