iQOO'nun Ucuz Akıllı Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

vivo'nun alt markası iQOO çok yakında Z11 Lite isimli yeni bir akıllı telefonun piyasaya sürecek. Cihaz daha önce Bluetooth SIG sertifikası almış ve bazı temel özellikleri sızdırılmıştı. Son gelişmeler ise yaklaşan modelin tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

iQOO Z11 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir sektör kaynakları iQOO Z11 Lite 5G'nin temmuz ayının ortasında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını iddia etti. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun tüm teknik özelliklerini, tasarımını ve aynı zamanda fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Öte yandan bir önceki nesil olan iQOO Z10 Lite 5G geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı. Yani yeni model selefinden bir ay daha gecikmeli gelecek gibi görünüyor.

Tabii şu anda ne iQOO'dan ne de vivo'dan telefonun tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak selefinin de tanıtıldığı tarihi göz önünde bulundurduğumuzda söz konusu sızıntının gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

iQOO Z11 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkemizde fazlasıyla aktif olsa da maalesef burada iQOO'nun modellerini çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki ayın ortasında tanıtılacağı söylenen iQOO Z11 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iQOO Z10 Lite 5G de ülkemize gelmemişti.

iQOO Z11 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11 Lite 5G'nin fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak kaynaklar akıllı telefonun selefi gibi bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Hatırlanacağı üzere iQOO Z10 Lite 5G 107 dolar (4.976 TL) civarında bir fiyatla satışa çıkmıştı. Yeni model daha güçlü özelliklere sahip olacağından muhtemelen 120 dolar (5.581 TL) seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 10.628 TL'ye karşılık geliyor.

iQOO Z11 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

90Hz veya 120Hz Batarya: 6400 mAh

6400 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

Editörün Yorumu

iQOO Z11 Lite 5G'nin tanıtım tarihiyle ilgili sızıntıların doğru olduğuna inanıyorum. Selefi de geçen yılın haziran ayında tanıtılmıştı. Yani cihaz çok yüksek ihtimalle bir önceki nesle göre bir ay gecikmeli bir şekilde piyasaya çıkacak. Bunun dışında telefonun Türkiye'de satışa çıkmasını beklemiyorum. Ancak bu fiyat etiketiyle gelse gerçekten çoğu kullanıcının ilgisini çekerdi diyebilirim.