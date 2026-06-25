Orta Çağ Temasını Sevenlere Müjde: Popüler Oyun İndirime Girdi!

Steam oyuncuları sevindiren kampanyalarına bir yenisini ekledi. Platform kısa bir süre önce popüler bir rol yapma oyununun fiyatında önemli bir indirim yaptı. Peki bu oyunun ismi ne ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Mount & Blade II: Bannerlord Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam kısa bir süre önce Mount & Blade II: Bannerlord'un fiyat etiketinde yüzde 60'lık bir indirim yaptı. Oyunu bu kampanya sayesinde 19,99 dolar (929 TL) yerine 7,99 dolara (371 TL) satın alabileceksiniz. Bununla birlikte bu kampanya 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Yani önünüzde 14 gün gibi bir süre var.

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Mount & Blade II: Bannerlord Epic Games'te Kaç TL?

Maalesef şu an için Epic Games Store üzerinde Mount & Blade II: Bannerlord için bir indirim görünmüyor. Yapımı bu platformdan 999 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Epic Games'in düzenli olarak yeni kampanyalar başlattığını düşündüğümüzde oyunun ilerleyen dönemlerde bu platformda da indirime girme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Mount & Blade II: Bannerlord Epic Games'te Kaç TL?

Benzer bir durum Xbox ve PlayStation için de geçerli. Oyunun Xbox versiyonuna baktığımızda indirimsiz bir şekilde 1.739 TL üzerinden satıldığını görüyoruz. Ancak burada bir istisna söz konusu. Eğer Game Pass Premium, Game Pass PC ve Gamae Pass Ultimate aboneliğiniz varsa yapımı bu fiyatı ödemeye gerek kalmadan oynayabileceksiniz. Bunun dışında oyun PlayStation Store'da ise 1.749 TL'lik bir fiyata sahip.

Mount & Blade II: Bannerlord Nasıl Bir Oyun?

Mount & Blade II: Bannerlord için aksiyon-rol yapma ve strateji türlerinin birleştiği orta çağ temalı bir oyun diyebiliriz. Yapımda savaş alanlarında askerlerinize gerçek zamanlı olarak komuta edip bizzat düşmanlarla savaşıyorsunuz. Askeri gücün yanında ticaret ve diplomasi mekaniklerini de kullanarak kendi krallığınızı ilan ediyorsunuz veya mevcut krallıklardan birine katılabiliyorsunuz. Kısacası orta çağ oyunlarını seviyorsanız bu yapım sizin için oldukça uygun olabilir.

Mount & Blade II: Bannerlord Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580

Depolama: 60 GB boş alan

Editörün Yorumu

Mount & Blade II: Bannerlord ilk çıktığında oynamıştım. Gerçekten benim gibi orta çağ oyunlarını çok fazla sevmeyen birisine bile kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Halihazırda oyuna sahip olmasam son başlatılan bu yüzde 60 oranındaki indirimi değerlendirip Mount & Blade II: Bannerlord'u satın alırdım.