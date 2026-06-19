iQOO'nun 6500 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 120Hz Ekrana Sahip

iQOO, Z11i isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Z11i'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO Z11i'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Z11i'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre iQOO Z11i, 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteren bir değerdir. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi elde edilir. 120Hz yenileme hızı akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO Z11'de 6,83 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor.

iQOO Z11i'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinde 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin vivo Y39, vivo Y31 ve POCO M7 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. iQOO Z11'de ise Snapdragon 7s Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

iQOO Z11i'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Z11'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

iQOO Z11i'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Z11, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Z11'de 9.020 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla Z11, Z11i'den daha uzun bir pil ömrü sunacak.

iQOO Z11i Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11i'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Z11'in global sürümü, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11i Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11i'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z11i'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Z11i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11 için 409 dolar (18 bin 993 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11i, 420 dolar (19 bin 504 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 39 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini berlitelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun 6.500 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrüne sahip olduğunu söyleyebilirim.15W şarj hızının bu yüksek batarya kapasitesine göre çok düşük kaldığını düşünüyorum. Bence en azından 45W veya üzeri bir şarj hızı olsa daha iyi olurdu.