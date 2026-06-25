vivo'nun Bütçe Dostu Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı!

vivo bir süredir T5e isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Modelle ilgili şu ana dek çok fazla teknik detay ortaya çıkmasa da genel performansı açısından giriş-orta segmente hitap etmesi söz konusu. Cihaz son olarak önemli bir platformda daha göründü. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

vivo T5e'nin Google Play Console Desteklenen Cihazlar Listesinde Görünmesi Ne Anlama Geliyor?

vivo T5e, V2606 numarasıyla Google Play Console desteklenen cihazlar listesinde göründü. Bu gelişme telefonun Android uygulama mağazalarıyla uyumlu olduğu anlamına geliyor. Yani cihazı satın alan kullanıcılar Google Play Store üzerinden sorunsuz bir şekilde uygulama indirebilecekler. Bununla birlikte bir diğer detay ise ürünün model numarasının markanın üzerinde çalıştığı başka bir model olan vivo Y05e ile tamamen aynı olması.

vivo T5e'nin Y05e'nin Yeniden Markalanmış Versiyonu Olması Ne Anlama Geliyor?

vivo T5e ile Y05e'nin model numaralarının aynı olması akıllara direkt olarak yeniden markalanma yöntemini getiriyor. Bu yöntem Çinli markalar arasında bir hayli yaygın. Buna bir örnek verecek olursak vivo'nun X isimli bir telefonu başka ülkelere Y ismiyle gelebiliyor. Burada teknik özellikler genel olarak aynı kalıyor. Kısacası buradan vivo T5e ve vivo Y05e'nin teknik özelliklerinin büyük bir kısmının aynı olacağı anlamını çıkarabiliriz.

vivo T5e (Y05e) Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel İşlemci: Unisoc T606

Unisoc T606 RAM: 4 GB

4 GB Batarya: 5050 mAh

5050 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo T5e Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu anda vivo T5e'nin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak cihazın son olarak Google Play Console desteklenen cihazlar listesinde görünmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının bir sinyali diyebiliriz. Yani akıllı telefon temmuz veya ağustos aylarında kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Bununla birlikte vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket an itibariyla Türkiye'de vivo Y31d ve Y05 gibi modellerini satıyor. Bu doğrultuda vivo T5e'nin ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

vivo T5e Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5e'nin fiyatıyla ilgili şimdilik resmi bir detay yok. Ancak burada ufak bir tahminde bulunacak olursak 1000 yuan (6.865 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Buna ülkemizdeki uygulanan vergileri de dahil edersek 13.000 TL seviyelerine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

vivo T5e ile ilgili bugüne dek çok fazla detay çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira son gelişmeler akıllı telefonun çok yakında tanıtılabileceğinin bir göstergesi. Açıkcası ben içerikte de belirttiğim gibi cihazın Y05e'nin yeniden markalanmış sürümü olacağına inanıyorum. Bu da iki telefonun özelliklerinin büyük ölçüde benzer olacağı anlamına geliyor.