iQOO'nun 165Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 9020 mAh Bataryası Var

Dev bataryalı bütçe dostu telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. 9.020 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak iQOO Z11'in yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı belli oldu. Görsele göre telefon çok şık bir görünüme sahip olacak.

iQOO Z11'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modül üzeirnde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde iQOO logosu da yer alacak. Telefonun sağ tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. iQOO Z10'da ise daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz RAM: 16GB'a kadar

16GB'a kadar Depolama: 512GB'a kadar

512GB'a kadar Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Z11, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bütçe dostu Android telefon, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'da ise 7.300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11'in mart ayının sonuna doğru tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı, 12 GB RAM seçeneği ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10, geçtiğimzi yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla iQOO Z11 de muhtemelen Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11'in 2 bin yuan (12 bin 878 TL) ile 3 bin yuan (19 bin 317 TL) aralığında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim. Resmî fiyat, lansman ile birlikte belli olacak.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görseli göz önünde bulundurduğumda iQOO Z11'in yalnızca özellikleriyle değil aynı zamanda şık tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacağını söyleyebilirim. Mavi renge sahip telefon bence genel olarak çok güzel görünüyor. Bu arada Android telefon 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. 165Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekranda hem mobil oyun oynamak hem de dizi, film ve video izlemenin çok keyifli olacağını düşünüyorum.