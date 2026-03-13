Honor'dan 13.080 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük beklentilerinden biri, cihazlarını gün boyu şarj derdi olmadan kullanabilmektir. Honor'un üzerinde çalıştığı yeni telefon ise bu beklentiyi fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, rakiplerinden çok daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

Honor X80 GT'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 13.080 mAh

13.080 mAh Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon işlemci

Honor X80 GT'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

X80 GT, 13.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalamyacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Honor X70'de 8.300 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti Dolayısıyla yeni telefonda 100W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Honor X80 GT'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Honor'un yeni telefonunun ekranı 6,7 inç civarı bir büyüklüğe sahip olabilir. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Önceki modelde 6,79 inç ekran boyutu, 1200 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 6000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 6000 nit civarı bir parlaklık yer alabilir.

Honor X80 GT Ne Zaman Tanıtılacak?

X80 GT'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor X70, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Honor X80 GT Türkiye'de Satılacak mı?

Honor X80 GT'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Magic 8 Pro ve Honor 400 dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X80 GT'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor X80 GT'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor X70 için 1.399 yuan (9.006 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X80 GT'nin X70'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1650 yuan (10.625 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence akıllı telefonlarda işlemci, yenileme hızı ve RAM kapasitesi gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Örneğin şu anda kullandığım telefon yalnızca 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. Sosyal medya veya oyunda biraz fazla zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor.

X80 GT ise 13.080 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihazın bu dev batarya sayesinde tek şarjla bir günden fazla pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece gün içinde "şarjım bitecek mi" endişesi yaşamadan telefon kullanılmaya devam edilebilecek. Bu özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.