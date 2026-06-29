Dell 280Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 34 İnç Büyüklüğünde

Dell, Alienware AW3426DW isimli yeni bir monitör tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Dev ekrana sahip olan oyun monitörü, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitör ayrıca yüksek çözünürlüklü QD-OLED ekrana sahip.

Dell Alienware AW3426DW'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 34 inç

34 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3440 piksel

1440 x 3440 piksel Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Yenileme Hızı: 280Hz

280Hz Ekran Parlaklığı: 1300 nite kadar

1300 nite kadar Ekran Tepki Süresi: 0.03 ms

0.03 ms Renk Gamı: %99 DCI-P3

%99 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 hub (Type-B, Type-A, USB-C)

Dell Alienware AW3426DW'nin Ekran Özellikleri Neler?

34 inç ekran büyüklüğüne sahip Dell Alienware AW3426DW, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 3440 piksel çözünürlük, 280Hz yenileme hızı ve 1300 nite kadar parlaklık sunuyor. Çok canlı renklere sahip olan QD-OLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah görünmesini sağlıyor. Bu ekran ayrıca çok yüksek kontrast değerlerine sahip. Bu sayede ekrandaki her detay daha net görünüyor.

Düşük tepki süresi sayesinde oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj elde ediliyor. Yüksek yenileme hızı Valorant gibi online rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. 280Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. Bu sayede hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve bununla birlikte oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Monitör yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. DCI-P3 standart sRGB renk gamına göre çok daha geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de gerçeğe en yakın tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bu sayede oyunlarda hem de video düzenleme gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj sağlanıyor.

Dell tarafından tanıtılan oyun monitöründe AMD FreeSync Premium Pro, AdaptiveSync ve NVIDIA G-Sync özellikleri bulunuyor. Bu özellikler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle getiriyor. Ekran kartı oyunda kaç FPS veriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak o değere eşitliyor. Bu da ekran yırtılması gibi sorunların yaşanmamasını sağlıyor.

1300 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Monitörün ekranında ayrıca yansıma önleyici kaplama da mevcut. Bu sayede oyun oynarken veya film izlerken yansıma sorunu yaşanmıyor. Bu da deneyimi doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

Dell Alienware AW3426DW'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Dell Alienware AW3426DW'de iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve USB 3.2 Gen 1 hub bulunuyor. Bu hub bölümünde Type-B, Type-A,ve USB-C portları yer alıyor. Bu arada DisplayPort 1.4 portu ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde ekrana yansıtıyor. HDMI 2.1 ise oyun konsollarında yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

Dell Alienware AW3426DW Türkiye'de Satılacak mı?

Dell Alienware AW3426DW'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Dell markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Dell Alienware AW3426DW'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Dell Alienware AW3426DW'nin Fiyatı Ne Kadar?

Dell Alienware AW3426DW için 809 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 42 bin 994 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 56 bin TL civarında olabilir. Dell Alienware AW3426DW'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herahngi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu sayede özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor.