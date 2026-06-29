Game Pass'in En Büyük Avantajlarından Birini Kaybedebilirsiniz

Phil Spencer'ın görevinden ayrılmasından sonra Microsoft'un oyun bölümünün başına getirilen Asha Sharma, Xbox özelinde önemli değişikliklerin altına imza atmaya hazırlanıyor. Sharma döneminde Xbox şimdiye kadar oyuncunun lehine olan adımlarla gündeme gelse de bu kez hiç de beklenmedik bir olumsuz gelişmenin kapıda olduğu iddia ediliyor.

İddialar, Microsoft'un abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass'i kapsıyor. Teknoloji devinin abonelik hizmeti için üçüncü taraf stüdyolarla yaptığı anlaşmaları durdurduğu öne sürülüyor. Bu da Microsoft bünyesinde olmayan, farklı bir şirket tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımların Game Pass kütüphanesine daha az ekleneceğine işaret ediyor.

Game Pass Anlaşmalarının Durdurulduğu İddiası Nereden Çıktı?

Oyun geliştiricisi Caboodle Games'ten Fernando Rizo, The Business of Video Games adlı bir podcast programına katıldı. Burada Game Pass'teki son gelişmeler ile üçüncü taraf bir şirket olarak nasıl bir sorun yaşandığını açıkladı. Rizo'ya göre oyunlarının Game Pass kütüphanesine eklemesi için Microsoft ile anlaşma bekleyen şirketler, karşıdan beklenmedik bir hamle gördü.

Rizo, Microsoft'un Game Pass hizmetini yeniden ele almak için anlaşmaları durdurduğunu ileri sürdü. Bu iddia eğer doğru ise aboneler Game Pass'te artık daha az yeni oyun görebilir. Tabii, bazı sözleşmeler çok önceden imzalandı. Yani bu kararın etkilerini anında hissetmesek de aksi bir adım gelmediği sürece uzun vadede çeşitli yeni oyunlar görmeyebiliriz.

Microsoft Neden Game Pass Anlaşmalarını Durduruyor?

Microsoft'un Game Pass için yaptığı üçüncü taraf anlaşmaları neden durdurduğu ile ilgili şimdiye kadar net bir açıklamada bulunulmadı ama bazı tahminler var. Teknoloji devi, artan maliyetler yüzünden zor bir dönemden geçiyor. Kâr payını korumak için de sunduğu ürün ve hizmetleri yeniden değerlendirmeye geçmiş durumda. Son iddialar, buna Game Pass hizmetinin de dahil olduğunu gösteriyor.

Şirket yakın zamanda Xbox Series konsollarına zam yapılacağını belirtti. 1 Ağustos 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan bu zamlı fiyatlarla birlikte Xbox konsolunun fiyatları epey artacak. Şirket, bu fiyatlarla birlikte maliyetleri korumaya çalışıyor. Öte yandan Game Pass hizmetinde Ultimate planının sunduğu "çıktığı ilk gün kütüphanede" kampanyasından Call of Duty oyunlarını hariç bıraktı.

Bu hamle ile Call of Duty oyunlarının satışlarındaki düşüşü çözmeye çalışan şirket, Game Pass Ultimate'in en büyük artılarından birini gözden çıkardı. Oyuncular açısından zaten başlı başlına bir sorunken şimdi de üçüncü taraf şirketlerle yapılan anlaşmaların durdurulması, Xbox'ın geleceğini soru işaretleri ile dolu hâle getirdi.

Microsoft'un Kendi Oyunları Game Pass'e Eklenmeye Devam Edecek mi?

Call of Duty oyunları zaten artık Game Pass kütüphanesine çıktığı gün eklenmiyor ama Microsoft'un Fable ve Gears of War: E-Day gibi kendi oyunlarının bu durumdan etkileneceği ile ilgili herhangi bilgi paylaşılmadı. İçerik kütüphanesindeki çeşitliliğin azalması durumunda söz konusu yapımlar da hizmet için çok daha büyük önem taşımaya başlayacak. İddialar doğru olsa bile şirketin en azından bunları Game Pass aboneleri ile buluşturması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Geçtiğimiz günlerde Game Pass kütüphanesini açtım, oyunlar arasında şöyle bir dolaştım. Oynayacak doğru düzgün yeni bir oyun bulamadım. Tabii ki aralarında çok önemli yapımlar var ama Microsoft'un son eklediği oyunlar öyle genel oyuncu kitlesinin beğenisini kazanacak türden değildi.

Yaptığı anlaşmalarla zaten bir değerlendirmer sürecinde olduğunu gösteriyordu. Belki de bu anlaşmaların durdurulması, daha az oyun ama daha yüksek bütçeli yapımlar anlamına geliyordur. Açıkçası geniş kitleye hitap etmeyen, basit grafiklere ve oynanışa sahip yüzlerce oyun vermesi yerine bir veya iki tane büyük bütçeli yapımın verilmesini tercih ederim. Ama daha az maliyetli ve az sayıda oyun sunulacaksa abonelik hizmetine olan talepte de ciddi düşüş olacağını söyleyebilirim.