OnePlus'tan Yeni Telefon Geliyor! 185Hz AMOLED Ekran ve Dahası

OnePlus marka Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte OnePlus 16R'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ile birlikte gelecek.

OnePlus 16R'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus 16R, AMOLED ekran üzerinden yüksek çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Yani 185Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 185 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı deneyim elde ediliyor.

Sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. 185Hz , akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli değerdir. AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus 15R, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu model, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 3.600 nit parlaklık sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda serinin yeni modelinde 3.600 nit civarı parlaklık ve 6,8 inç civarı ekran boyutu görebiliriz.

3.600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Böylece telefon dışarıda bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. Bu arada OnePlus 13R'de 6,78 inç ekran boyutu, 1264 x 2780 piksel çözünürlük, AMOELD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık tercih edilmişti.

OnePlus 16R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16R'nin 2026 yılının sonunda veya 2027 yılının başında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek bat arya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15R, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16R Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16R'nin da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 16R'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığı.

OnePlus 16R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15R'nin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 999 TL'ye satılıyor. OnePlus 15R'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 55 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus 16R'nin ekran özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. AMOLED ise hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyilfi hâle getiriyor. Bunun nedeni sie bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve canlı renklere sahip olması.