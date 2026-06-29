Battlefield 6 Kısa Süreliğine Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Battlefield serisinin yeni oyununu oynamak için oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunulacak. Electronic Arts tarafından alınan karar doğrultusunda Battlefield 6, kısa süreliğine ücretsiz hâle gelecek. Kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Battlefield 6 Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6, 30 Haziran 2026 tarihinde ücretsiz olacak. Oyuncular, Battlefield serisinin yeni oyununu 6 Temmuz 2026 tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilecek. Oyunun ücretsiz olarak oynanabilmesi için internet bağlantısı ve Electronic Arts hesabı gerekecek.

30 Haziran tarihinde ayrıca büyük bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme ile birlikte arayüz ve HUD ekranında çeşitli yenilikler olacak. Bunun yanı sıra ses tarafında iyileştirmeler yapılacak. Harita vve modlarda karşılaşılan hatalar düzeltilecek. Batltefield 6'nın Portal modu için yeni içerikler de sunulacak.

Battlefield 6 Steam'de 10 Ekim 2025 tarihinde 747 bin 440 oyuncu sayısına ulaşarak rekor kırmıştı ancak şu an günlük oyunccus ayısı 50 bin civarına düşmüş durumda. Geliştiriciler hem bu büyük güncellemeyle hem de ücretsiz deneme sürümüyle oyuncu sayısını artırmayı amaçlıyor.

Battlefield 6'nın Ücretsiz Deneme Sürümü Neler Sunacak?

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan Battlefield 6'nın ücretsiz deneme sürümünde beş farklı oyun modu ve dört farklı harita bulunacak. Bu haritalar arasında oyunun en büyük haritası olan Railway to Golmud'un yanı sıra Cairo Bazaar ve Tactical Obliteration da yer alacak. Hangi modlara ücretsiz olarka erişilebileceğine dair henüz bir detay paylaşılmadı.

Battlefield 6 Fragmanı

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6'da serinin önceki yapımlarında olduğu gibi Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Her sınıf kendine özgü silahlara ve ekipmanlara sahip. Bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor. Bu da oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.

Serinin yeni oyunu yıkım efektleriyle de öne çıkıyor. Bu yıkım efektini siper oluşturmak ve düşmanın dikkatini dağıtmak gibi taktiksel hamleler için kullanabiliyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi odaklı çeştili modlar da bulunuyor. Bu modlar, oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım ediyor. 82 Metacritic puanına sahip oıyunun Steam'deki Türkçe incelemeleri çok olumlu durumda.

Battlefield 6'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380

NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Battlefield 6'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700-XT / Intel Arc B580

NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700-XT / Intel Arc B580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Battlefield 6 Kaç GB?

Battlefield 6'nın yüklenebilmesi için en az 55 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor ve böylece kullanılabilir alanın pratik şekilde artması sağlanıyor.

Editörün Yorumu

Battlefield 6'yı daha önce oynama fırsatı bulmuştum ve çok beğenmiştim. Çevrim içi odaklı modlarda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmiştim. Özellikle tank ve uçak gibi araçlar kullanmak oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Battlefield 6'nın başarılı oynanış sistemi ve etkileyici atmosfer ve kaliteli grafikler nedeniyle serinin en iyi oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum.