120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

iQOO, Z11x 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO Z11x 5G, yeni bir sertifika aldı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonun bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

iQOO Z11x 5G Sertifika Aldı

I2507 model numarasına sahip olan iQOO Z11x 5G , BIS sertifikası aldı. Bu sertifika, Z11x 5G'nin Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Akıllı telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

iQOO Z11x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO Z11x 5G'nin ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x için 6,72 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Akıllı telefonun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. İşlemciye dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil. Z10x'te Mediatek Dimensity 7300 işlemcisi mevcut. Yeni telefonda da MediaTek'in orta segment bir işlemcisini görebilliriz.

iQOO Z11x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10x için 13 bin 499 rupi (6 bin 455 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11x 5G'nin ise 17 bin rupi (8.129 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

iQOO Z11x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11x 5G'nin 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan iQOO Z10x, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.