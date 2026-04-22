Lenovo Mini Bilgisayar Tanıttı! 32 GB RAM, Intel İşlemci ve Dahası

Lenovo, Lecoo AI Mini Pro isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte mini bilgisayarın tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini PC'de üç farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Bilgisayar ayrıca 32 GB'a kadar RAM seçenekleri dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Ultra 5 226V / Ultra 5 228V / Ultra 7 258V

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'da Intel Ultra 5 226V, Ultra 5 228V ve Ultra 7 258V olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Intel Ultra 5 226V'de dört adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci 4.5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Intel Ultra 5 228V'de de dört adet verimlilik ve dört adet performans olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 4.5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada nm yani nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Dört adet verimlilik ve dört adet performans olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeğe sahip olan Intel Ultra 7 258V, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Lunar Lake mimarisine sahip olan işlemci, normalde 2.20 GHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 4.80 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu işlemci, GPU ve NPU ile beraber toplamda 115 TOPS performans sunuyor. Bu, canlı çeviri, görsel oluşturma, metin özetleme ya da gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesini sağlıyor.

Intel Ultra 7 258V ve Intel Arc 140V'nin Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Ultra 7 258V ve Intel Arc 140V entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri bulunuyor. Bu testler esnasında Intel'in XeSS teknolojisinin etkin olduğunu belirtelim. Bu teknoloji, görüntü kalitesinden gözle görülür bir taviz vermeden daha yüksek FPS değerleri elde edilmesine imkân tanıyor.

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun Ekran Kartı Nasıl?

Intel Core Ultra 5 226V ve Core Ultra 5 228V'de Intel Arc 130V entegre ekran kartı, Core Ultra 7 258V'de ise Intel Arc 140V entegre ekran kartı yer alıyor. 1.95 GHz hıza ulaşabilen Intel Arc 140V'de sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xe2 mimarisine sahip olan bu ekran kartı, bir önceki nesle göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor.

Intel Arc 140V ve Intel Arc 130V sayesinde mini PC ve dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartına gerek kalmadan League of Legends, Valorant ve Counter Strike 2 gibi pek çok popüler oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Hatta Genshin Impact ve GTA 5 gibi yapımlar bile oynanabiliyor. Böylece bilgisayarda oyunlarda eğlenceli zaman da geçirilebiliyor.

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'da bir adet USB-C, iki adet USB-A 10Gbps, bir adet 3,5mm ses girişi, iki adet 2.5GbE ethernet, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve USB portları yer alıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi, Wi-Fi 5'e kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Lenovo Lecoo AI Mini Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Lenovo'nun bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lecoo AI Mini Pro'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 3.799 yuan (25 bin TL)

Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun 3 bin 799 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 25 bin TL'ye denk geliyor. Mini bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa 31 bin TL civarında olabilir. Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle Lenovo Lecoo AI Mini Pro'nun büyük bütçeli oyunları yüksek ayarlarda akıcı performansta oynamak isteyen kişilere hitap etmediğini belirteyim. Bu bilgisayar, Full HD çözünürlükte League of Legends ve Valorant gibi çevrim içi rekabetçi oyunlar sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra GTA 5 ve Genshin Impact gibi oyunlar da sorunsuz oynanabiliyor.

Söz konusu bilgisayarın video düzenleme ve 3D modelleme gibi ağır işler için de uygun olmadığnıı söyleyebilirim. Bu arada port tarafında HDMI 2.1'den DisplayPort 1.4'e kadar pek çok seçeneğin yer almasının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunların yanı sıra bilgisayarın kolayca taşınabildliğini de belirteyim.